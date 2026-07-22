DéBasification… Un mot sophistiqué pour chasser les États-Unis du Moyen-Orient

Téhéran a adressé début avril à Washington, via le Pakistan, une demande officielle de retrait des forces de combat américaines des bases militaires de la région. Il faisait partie d’un ensemble de mesures parallèles à la levée de toutes les sanctions et des résolutions de l’ONU, à la libération des avoirs iraniens détenus à l’étranger, aux réparations et au droit de l’Iran à l’enrichissement nucléaire.

Au lieu d’attendre que les États-Unis accèdent à cette demande, l’Iran a lancé des attaques ciblées au cours des deux dernières semaines contre des bases américaines clés au Koweït, à Bahreïn, en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Cela a entraîné une évacuation de facto des forces et des équipements américains de la plupart de ces bases. Le quartier général de la Cinquième Flotte de l’US Navy à Bahreïn est en ruine ; le Centre d’opérations aériennes combinées (CAOC) d’Al Udeid au Qatar a été fermé et transféré à la base aérienne Shaw en Caroline du Sud. Et l’Iran continue de bombarder ses bases à Bahreïn, au Koweït et au Qatar pour s’assurer qu’aucun avion ou lanceur de missiles américain ne reste intact dans ces endroits.

Outre les bases des pays du golfe Persique, l’Iran a également frappé la base aérienne de Muwaffaq Salti et la base aérienne de Prince Hassan en Jordanie. Il existe des images satellite granuleuses montrant que les États-Unis ont retiré tous les avions du parking en plein air de la base aérienne de Muwaffaq al-Salti, craignant qu’ils ne soient détruits par des missiles iraniens.

Les États-Unis ont également déplacé le MQ-4C Triton, d’une valeur de 250 millions de dollars. Début mai 2026, les États-Unis ont envoyé le drone MQ-4C Triton en Jordanie :

«Le deuxième drone de l’US Navy MQ-4C Triton (reg. 169804) a quitté hier la base aéronavale de Sigonella et a été transféré à la base aérienne d’Al Hussein en Jordanie, réduisant encore davantage la présence ISR à haute altitude de l’US Navy en Sicile. L’avion concerné est le Triton arrivé ces dernières semaines pour remplacer le drone perdu dans la zone du Golfe lors d’opérations liées à la crise régionale. […]

Le MQ-4C Triton est l’un des moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance les plus importants de l’US Navy, conçu pour la surveillance maritime de longue durée sur de vastes théâtres d’opérations. Depuis Sigonella, la plateforme a régulièrement soutenu des missions de surveillance à travers la Méditerranée, la mer Noire, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

La relocalisation des deux Tritons survivants en Jordanie suggère une claire redéfinition des priorités opérationnelles. En opérant depuis Al Hussein, les drones bénéficient de temps de transit plus courts vers les zones opérationnelles liées à la mer Rouge, à la péninsule arabique, à l’Irak et à l’Iran, permettant une persistance plus longue sur la station et une couverture ISR plus réactive pendant une période d’instabilité régionale continue».

À la suite de frappes massives de missiles lancées par l’Iran les 11 et 12 juillet sur les deux bases aériennes jordaniennes abritant des avions de combat américains, dont le MQ-4C Triton, les États-Unis ont mis fin au maintien du Triton en Jordanie. Defence Security Asia a rapporté le lundi 14 juillet 2026 que :

«Le Pentagone retire un drone Triton de 240 millions de dollars de Jordanie vers l’Italie après que des frappes dévastatrices de missiles balistiques iraniens menacent les aérodromes stratégiques. […] Selon les planificateurs militaires régionaux, le redéploiement stratégique de la plate-forme de surveillance maritime de plusieurs millions de dollars depuis des centres déployés en Jordanie vers des installations permanentes en Italie reflète un effort urgent visant à atténuer les graves risques d’attrition.

Le repositionnement fait directement suite à une série de frappes adverses sophistiquées à longue portée qui ont réussi à percer des réseaux de défense aérienne localisés et à cibler des infrastructures de grande valeur. Les analystes du renseignement open source ont observé que les hangars spécialisés conçus pour protéger les plates-formes sans pilote haut de gamme ont subi des impacts directs lors de ces bombardements intenses.

En réponse à ces vecteurs cinétiques croissants, la marine américaine a choisi de retirer ses principaux moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance vers le sanctuaire plus sûr du sud de l’Europe».

Au cours des 43 premiers jours de la guerre contre l’Iran de 2026 (opération Epic Fury, qui a débuté le 28 février), l’Iran a systématiquement ciblé la couche de capteurs et de communications de l’architecture de défense aérienne intégrée de l’armée américaine à travers le golfe Persique. Plutôt que de simplement submerger les intercepteurs avec des barrages massifs de drones et de missiles, l’Iran a donné la priorité à la destruction des radars et des terminaux SATCOM qui font fonctionner l’ensemble du réseau — une stratégie décrite par les analystes comme «aveuglant les yeux des États-Unis au Moyen-Orient».

À la fin des 43 premiers jours, l’Iran avait touché au moins 12 à 19 systèmes radar et SATCOM dans sept pays, avec des dégâts totaux estimés entre 3,15 et plus de 5 milliards de dollars. Le modèle de ciblage a révélé un concept opérationnel sophistiqué :

Priorité du premier jour : l’AN/FPS-132 à Al Udeid a été frappé en quelques heures — le radar le plus précieux de la région, spécifiquement déployé pour contrer les missiles balistiques iraniens.

Radars THAAD ensuite : les quatre AN/TPY-2 déployés (Jordanie, Émirats arabes unis ×2, Arabie saoudite) ont été touchés dans les 48 à 72 heures, neutralisant efficacement la couche supérieure de défense antimissile.

Infrastructure SATCOM : les nœuds de commandement et de contrôle du QG de la 5e flotte de Bahreïn et du camp Arifjan au Koweït ont été détruits, dégradant la capacité de coordonner les défenses entre les bases distribuées.

Approche en couches : après avoir supprimé l’alerte précoce et la défense de niveau supérieur, l’Iran pourrait alors retirer les batteries Patriot restantes avec des vagues massives de drones — un rapport coût-échange fortement favorable à l’Iran (Shahed-136 à ~ 20 000 $ — 50 000 $ contre PAC-3 MSE à ~ 4 millions de dollars).

La destruction a forcé des tâches d’interception sur des systèmes Patriot déjà épuisés, aggravant une crise qui a vu les États-Unis et leurs alliés du CCG brûler 86% de leur inventaire combiné Patriot en cinq semaines.

Aujourd’hui, avec la mort du protocole d’accord, l’Iran s’efforce de transformer en enfer de la vie dans les bases qui hébergent encore des troupes et des avions américains. Ce n’est plus aux États-Unis de décider de quitter le golfe Persique… L’Iran prend cette décision à leur place.

Par Larry Johnson

Source: Son of the New American Revolution via Marie Claire Tellier