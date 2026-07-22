Nouvelle riposte iranienne contre les bases Roi Faysal et Prince Hassan en Jordanie. Une dédicace aux élèves martyrs de Minab

Lors de la 25e vague de l’opération Nasr 2, les Gardiens de la révolution ont assuré avoir visé les bases Roi Faysal et Prince Hassan en Jordanie au moyen de salves de missiles et d’essaim de drones.

Dans leur communiqué, ils indiquent avoir visé dans leur première phase « le hangar de préparation des avions F-15 » ainsi que celui « de préparation des drones ». Au cours de ce dernier ciblage, il affirme que « huit drones MQ-9 neufs ont été détruits et deux autres, déployés sur le terrain, ont été gravement endommagés. »

Le CGRI évoque un autre ciblage contre « le hangar des hélicoptères », assurant que « deux hélicoptères lourds américains ont subi des dommages importants. »

Il a également rendu compte « d’une attaque contre le centre d’hébergement » des forces américaines, assurant qu’il y a eu « des tués et blessés ».

Images des tirs de missiles

« Le processus de sanction de l’agresseur se poursuit, car si l’agresseur n’est pas puni et ne paie pas un lourd tribut pour avoir rompu des pactes et violé des accords, il s’imaginera qu’il peut, quand il le souhaite, reprendre la guerre, et, sous la pression, y mettre fin, répétant ainsi le cycle de la guerre, des négociations, puis de la guerre à nouveau, et maintenant l’ombre de la guerre toujours au-dessus de nos têtes », a poursuivi le communiqué du CGRI.

Il a souligné que « le seul moyen de raviver la dissuasion et d’instaurer une sécurité durable est de mettre en œuvre le commandement coranique qui dit : “Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de persécution.” »

Et de conclure : « pour préserver définitivement le pays de la menace de guerre, il n’y a d’autre choix que de rester fermes et d’infliger de lourdes pertes à l’agresseur. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes et que les attaques persistent, nous nous préparons à une opération de représailles qui entraînera une déclaration de deuil national en Amérique.

A noter que cette opération a été dédiée aux élèves martyrs de Minab qui ont été tuées lors du déclenchement de la guerre américano-israélienne le 28 février dernier.

Selon l’AFP, L’armée jordanienne a annoncé mercredi avoir essuyé deux attaques iraniennes et intercepté six missiles et quatre drones. Elle n’a pas fait état de dégâts ou de tués.

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a déconseillé aux compagnies aériennes de survoler la Jordanie.

« Les attaques iraniennes récurrentes avec des missiles et, dans une moindre mesure, avec des drones contre des cibles situées en Jordanie, ainsi que l’activation de systèmes de défense aérienne suscitent un risque accru », a indiqué l’EASA dans une note aux compagnies. L’UE déconseille ainsi l’espace aérien de Bahreïn, du Koweït, des Émirats arabes unis et du Qatar de même que le golfe d’Oman. L’Iran, l’Irak et le Liban sont également à éviter.

Source : Divers