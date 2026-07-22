mercredi, 22/07/2026   
   Beyrouth 17:23
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le coût réel de la guerre contre l’Iran est bien supérieur aux 37,5 m$ avancés mardi par le secrétaire à la Guerre, car elles n’incluent pas la reconstruction militaire des bases américaines endommagées (CBS News).

      En Lien

      L’Iran dément toute activité nucléaire à Kolang, après des menaces de Trump

      L’Iran dément toute activité nucléaire à Kolang, après des menaces de Trump

      L’agence iranienne Tasnim fait état d’une frappe américaine sur l’île de Larak, dans le détroit d’Ormuz.

      L’agence iranienne Tasnim fait état d’une frappe américaine sur l’île de Larak, dans le détroit d’Ormuz.

      L’UE déconseille à ses compagnies aériennes de survoler la Jordanie.

      L’UE déconseille à ses compagnies aériennes de survoler la Jordanie.