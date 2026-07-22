L’administration Trump approuve un accord de coopération nucléaire avec l’Arabie saoudite dépourvu de garanties

Reuters, citant deux sources, a rapporté que l’administration du président américain Donald Trump a l’intention de soumettre dans les prochains jours au Congrès un accord visant à partager la technologie de l’énergie nucléaire avec l’Arabie saoudite.

Les deux sources ont expliqué que l’administration américaine soumettra au Congrès un document connu sous le nom d’« Accord de l’article 123 », signé par le secrétaire à l’Énergie Chris Wright et son homologue saoudien, Abdelaziz bin Salman.

Les deux sources ont souligné que cet accord n’inclut pas les garanties selon lesquelles les États-Unis sont censés empêcher l’utilisation de ces matériaux dans des programmes d’armement nucléaire.

L’accord fait référence à l’article 123 de la loi américaine sur l’énergie atomique de 1954, qui exige que le gouvernement américain et les entreprises coopèrent avec des entités en Arabie saoudite pour développer une industrie nucléaire civile de plusieurs milliards de dollars.

L’accord n’empêche pas l’Arabie saoudite d’enrichir l’uranium ou de retraiter le combustible nucléaire.

Des sources proches du dossier ont indiqué que l’accord ne comprend pas la « norme de référence » qui empêcherait l’Arabie saoudite d’enrichir l’uranium et de retraiter le combustible nucléaire usé, deux voies potentielles vers la production d’armes nucléaires.

Les sources ont révélé que l’accord n’inclut pas non plus le « Protocole additionnel » qui confère à l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies des pouvoirs de surveillance plus étendus et plus complets sur les activités nucléaires dans tous les pays, comme le pouvoir de mener des inspections surprises sur des sites non déclarés.

Les sources ont expliqué que l’accord offre un cadre légal pour la coopération dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris l’enrichissement de l’uranium, mais qu’il n’oblige pas les États-Unis à transférer des capacités ou des technologies connexes à l’Arabie saoudite.

Dans ce contexte, le secrétaire américain à l’Énergie a déclaré que l’accord préliminaire ne concerne pas l’enrichissement de l’uranium et qu’il inclut toutes les normes de non-prolifération contenues dans la loi américaine sur l’énergie atomique, qui « figurent parmi les plus strictes au monde ».

90 jours pour s’opposer à l’accord.

Une fois que les accords de l’article 123 sont soumis au Congrès, ils sont soumis à une période d’examen de sessions continues qui dure environ 90 jours, afin que les législateurs puissent s’y opposer, sinon ils entrent en vigueur.

Pour bloquer l’accord, le Congrès devrait adopter une loi commune et obtenir une majorité des deux tiers pour passer outre tout veto présidentiel.

De nombreux démocrates et certains républicains, dont le secrétaire d’État Marco Rubio lorsqu’il était sénateur, ont insisté pour que tout accord comprenne des garanties.

Source : Médias