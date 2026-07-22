Sondage : Le soutien des partisans de Trump à la guerre contre l’Iran diminue à mesure que son coût économique augmente

Un sondage révèle une baisse du pourcentage de partisans du président américain Donald Trump qui estiment qu’une guerre contre l’Iran justifie son coût économique, ce qui indique une diminution du soutien populaire à l’approche des élections de mi-mandat.

Selon ce sondage réalisé par Politico en juillet, le pourcentage des électeurs du mouvement « Make America Great Again » (MAGA) qui pensent que la guerre vaut le coût économique est tombé à un peu plus d’un tiers, contre 50 % en mai dernier.

Cette chute brutale de 13 points en seulement deux mois révèle à quel point les plus fervents partisans du président commencent à se rallier à la majorité des Américains qui s’opposent depuis longtemps à l’implication des États-Unis dans la guerre.

En outre, 37 % des partisans de Trump ont déclaré que les États-Unis devraient « poursuivre leur implication en Iran, à condition que cela n’augmente pas les coûts », contre 29 % qui disaient la même chose en mai, selon un sondage réalisé par la firme de sondage indépendante Public First.

Ce mercredi, deux sénateurs démocrates ont contesté les estimations de 37,5 m$ du coût de la guerre fournies mardi, lors d’une audience devant le sénat, par le secrétaire à la Guerre Peter Hegseth. Ce chiffre ne comprend pas le coût de la reconstruction des bases américaines qui ont été détruites ou endommagées, ont fait remarquer ces sénateurs à la CBS news.

Selon le sondage, près d’un partisan de Trump sur cinq estime que les États-Unis devraient mettre fin à leur guerre contre l’Iran, quel qu’en soit le prix.

Selon Politico, le déclin du soutien parmi les partisans les plus fidèles du président est la preuve la plus claire que « la patience des Américains s’érode alors que l’économie continue de dominer les principales préoccupations des électeurs à l’approche du cycle électoral crucial de mi-mandat ».

Une source proche de la Maison Blanche, ayant requis l’anonymat a admis que « la Maison Blanche est extrêmement frustrée en ce moment. « De hauts responsables m’ont confié que le président est pleinement conscient que la seule voie possible pour remporter la victoire qu’il recherche est politiquement impossible. Le peuple américain n’acceptera aucune escalade à ce stade. Nous avons perdu davantage de morts et nous sommes dans une impasse politique », a souligné cette source pour Politico.

Source : Médias