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    L’Iran dément toute activité nucléaire à Kolang, après des menaces de Trump

      L’Iran a de nouveau démenti mercredi l’existence de tout complexe nucléaire souterrain secret dans la montagne Kolang, dans le centre du pays, que le président américain Donald Trump a menacé de frapper.

      « L’obsession de Washington pour Kolang Kouh, où aucune activité nucléaire n’a lieu, n’est rien d’autre qu’un prétexte fabriqué de toutes pièces pour justifier l’agression, la destruction et le sabotage », a vilipendé le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, sur X.

      « Les activités nucléaires de l’Iran ont été intégralement déclarées auprès de l’AIEA », l’Agence internationale de l’énergie atomique, a-t-il ajouté.

      Mardi, Donald Trump avait déclaré que l’armée américaine allait « frapper cette zone probablement très bientôt », en référence à Kolang.

      « Et ils ne peuvent rien y faire », avait-il ajouté lors d’un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.

      En novembre 2025, plusieurs médias américains dont le Washington Post et le New York Times avaient affirmé que l’Iran avait accéléré la construction, déjà démentie par les autorités, d’un site nucléaire souterrain appelé « Pickaxe Mountain » en anglais (« Kolang » signifie « pioche » en farsi).

      Le site est situé près du complexe nucléaire de Natanz, bombardé par les Etats-Unis en juin 2025 et de nouveau visé depuis le début de la guerre fin février.

      Source : Avec AFP

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