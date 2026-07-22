mercredi, 22/07/2026   
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    L’agence saoudienne de défense civile a émis mercredi une brève alerte concernant la ville de Dammam, à l’est du pays, appelant les habitants à se mettre à l’abri, avant de lever l’avertissement quelques minutes plus tard.

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