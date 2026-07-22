Iran : des citoyens armés affluent vers l’île d’Abou Moussa

L’Autorité iranienne de la radiodiffusion et de la télévision a annoncé qu’un grand nombre de citoyens armés affluent vers l’île d’Abou Moussa depuis diverses provinces, dans le but de défendre les îles iraniennes, soulignant que le golfe Persique est sous surveillance constante des forces armées iraniennes.

L’agence a déclaré que les îles d’Abou Moussa, de Petite Tunb et de Grande Tunb sont en état de « préparation totale à la défense globale », notant que la navigation dans le détroit d’Ormuz est toujours gérée conformément aux accords iraniens.

Elle a ajouté que la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique maintient le détroit fermé et qu’« aucun navire ni bateau ne peut traverser le détroit », soulignant que « la volonté de la République islamique est toujours, à ce jour, tournée vers le maintien de la fermeture du détroit d’Ormuz ».

L’agence a accusé l’armée américaine d’inciter certains navires à emprunter une route « illégale » dans les eaux méridionales du golfe Persique, notant que la marine des Gardiens de la révolution « intercepte fermement les navires qui ont l’intention de commettre des violations de navigation et choisissent d’autres routes de passage ».

L’Autorité iranienne de la radiodiffusion et de la télévision a également rapporté que « l’agression américaine a aujourd’hui ciblé deux ou trois points à Sirik et sur l’île de Larak ».

Source : Médias