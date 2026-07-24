Israel Hayom : Le don d’un réacteur nucléaire par l’Arabie saoudite représente une menace existentielle pour « Israël »

Le quotidien israélien Israel Hayom a publié un article d’analyse intitulé « Le don d’un réacteur nucléaire par l’Arabie saoudite représente une menace existentielle pour Israël », suite à la signature d’un accord de coopération nucléaire entre le Royaume et les États-Unis.

L’article affirme que, « contrairement à l’attention internationale, Israël se concentre sur la question nucléaire ». Le Wall Street Journal a rapporté mardi, citant des sources israéliennes, que « l’Iran a commencé à transférer des centrifugeuses vers l’installation souterraine construite sur le mont Mahosh, près de Natanz ».

Cette installation est une structure en béton fortement fortifiée, considérée comme extrêmement sécurisée par rapport aux autres installations nucléaires iraniennes.

On estime que l’Iran n’a pas encore commencé à exploiter l’installation, mais des inquiétudes persistent quant à son utilisation future potentielle pour la production d’énergie nucléaire.

Les auteurs de cet article cherchent probablement à mettre en lumière les violations continues commises par l’Iran dans le domaine nucléaire et à inciter l’administration américaine à prendre des mesures à son encontre.

Même si les États-Unis éprouvent des difficultés à détruire complètement l’installation en raison de sa profondeur, ils peuvent en bloquer les accès, endommager ses systèmes et perturber ses opérations pendant une période prolongée.

L’article ajoute que « Washington se préoccupe de moins en moins des besoins d’Israël, même ceux qui sont fondamentaux à son existence ». Cela s’est manifesté la semaine dernière par l’annonce de Trump de son intention de vendre des avions de chasse F-35 à la Turquie, ce qui compromet la supériorité militaire qualitative « d’Israël » dans la région.

Un autre élément de preuve est apparu mercredi lorsque le New York Times a révélé l’intention de l’administration américaine d’autoriser l’Arabie saoudite à développer des capacités nucléaires civiles, notamment l’enrichissement d’uranium, sur son territoire.

Le journal affirme qu’il s’agit d’une évolution dangereuse pour plusieurs raisons. Premièrement, Israël, avec le soutien des États-Unis, a jusqu’à présent insisté pour empêcher tout pays de la région d’enrichir de l’uranium, craignant que les connaissances et les capacités acquises à l’avenir puissent être utilisées à des fins militaires, c’est-à-dire comme base pour la production de bombes nucléaires .

Par conséquent, les Émirats arabes unis sont également interdits d’enrichir de l’uranium sur leur territoire dans le cadre de leur programme nucléaire civil et reçoivent des barres de combustible enrichi d’autres pays.

Deuxièmement, le régime saoudien pourrait être fragilisé et tomber sous le contrôle d’entités hostiles dépourvues de capacités nucléaires ou des moyens d’acquérir l’arme nucléaire.

Troisièmement, à l’instar de l’Arabie saoudite, d’autres pays de la région chercheront à développer des programmes nucléaires civils, la Turquie et l’Égypte figurant parmi les candidats les plus en vue, sans toutefois être les seuls.

Quatrièmement, si l’Arabie saoudite enrichit de l’uranium sur son propre sol, un argument clé contre l’Iran, qui a affirmé à maintes reprises que son programme nucléaire est exclusivement à des fins civiles, s’effondrera.

Cinquièmement, « Israël » était censé recevoir une compensation substantielle sous la forme d’une normalisation complète de ses relations avec l’Arabie saoudite en échange de son accord pour permettre à Riyad de développer un programme nucléaire sur son territoire.

Le journal explique que le président Biden a refusé de céder sur cette question, malgré les fortes pressions et les incitations saoudiennes.

Aujourd’hui, Trump offre à l’Arabie saoudite le cadeau le plus précieux qu’elle ait jamais reçu, apparemment en compensation du lourd tribut payé par le pays lors de la guerre contre l’Iran, et afin de rétablir un équilibre des influences dans le Golfe.

Parallèlement, il récompense le Hamas, qui a lancé l’attaque du 7 octobre, notamment pour contrecarrer l’initiative israélo-saoudienne.

Le journal israélien souligne que, par le passé, Israël aurait pu faire pression sur le Congrès pour bloquer cette initiative, ou du moins en supprimer l’aspect dangereux – l’enrichissement d’uranium en Arabie saoudite – et l’intégrer à un accord régional majeur. Cependant, Netanyahu est parvenu à faire d’Israël un sujet de discorde à Washington. L’attitude à son égard, et par conséquent envers Israël, est négative au sein du Parti démocrate et d’une grande partie du Parti républicain, comme en témoignent les déclarations du vice-président J.D. Vance.

Il semble également que Trump lui-même se soit lassé de Netanyahu, et qu’Israël n’occupe plus une place centrale dans ses calculs.

Tous ces éléments sont des conséquences indirectes de l’échec stratégique dans la gestion de la récente campagne contre l’Iran. Les parties ont désormais l’occasion d’apporter des améliorations, mais cela exige une coordination étroite et de la patience, deux qualités qui font cruellement défaut à Washington et à Jérusalem actuellement. Mercredi, le département américain de l’Énergie a annoncé la signature d’un accord de coopération nucléaire entre l’Arabie saoudite et les États-Unis.

Source : Médias