Cisjordanie occupée : deux militaires israéliens tués et 4 martyrs dans une attaque de colons à Tell

Des affrontements ont éclaté ce vendredi lorsque des dizaines de colons armés ont envahi le village de Tell au sud-ouest de Naplouse en Cisjordanie occupée, sous la protection de militaires israéliens.

Pendant que les colons et soldats israéliens agressaient les villageois palestiniens qui étaient sortis pour défendre leurs terres et repousser l’invasion, le Palestinien Farouq Ramadane est parvenu à s’emparer de la mitrailleuse d’un garde-frontière et a ouvert le feu sur les agresseurs, tuant deux militaires israéliens. Avant de tomber en martyr.

Trois autres proches de la même famille ont également succombé : Ibrahim, Jawad et Imrane. Le ministère de la Santé a rendu compte de 4 Palestiniens blessés dont trois dans un état critique.

Selon l’armée israélienne, l’un des tués est un officier qui servait comme commandant d’unité dans le corps blindé et l’autre est soldat de la Brigade de Jérusalem.

Suite à cet incident, les forces d’occupation ont déployé des renforts militaires aux alentours du village de Tel, imposé un cordon de sécurité autour de la zone et pris d’assaut sa périphérie, tandis que les habitants restaient en état d’alerte maximale pour faire face à toute nouvelle attaque qui pourrait cibler leurs habitations ou leurs terres agricoles.

Hôpital attaqué

Le vice-président du conseil d’administration de l’hôpital spécialisé de Naplouse, a déclaré à Wafa que les forces d’occupation avaient assiégé l’hôpital, pris d’assaut le service des urgences, agressé le personnel médical et menotté les médecins et les infirmières.

Il a ajouté que les forces israéliennes ont arrêté deux frères, dont Ali Ramadan, blessé par balle à l’épaule lors de l’attaque de Tel. Elles ont également saisi des enregistrements vidéo et tenté de faire sauter les portes du bureau administratif de l’hôpital.

Le mouvement de résistance Hamas a affirmé que ce qui s’est passé dans le village de Tel « incarne le droit des Palestiniens à se défendre contre les attaques des colons », soulignant que les crimes de l’occupation et de ses colons ne resteront pas impunis et que la résistance en Cisjordanie s’intensifie malgré les strictes mesures militaires et sécuritaires.

De son côté, le Mouvement du Jihad islamique a déclaré que la résistance des habitants de Tel à l’attaque des colons confirme l’échec de l’occupation à briser la volonté des Palestiniens, appelant à des efforts unificateurs pour élargir le cercle d’engagement avec l’occupation et ses colons dans toute la Cisjordanie.

Transformer le bourreau en victime

En revanche, le ministère palestinien des Affaires étrangères a rejeté « les récits trompeurs promus par les autorités d’occupation israéliennes, à tous les niveaux politique, militaire et de colonisation, pour justifier les crimes des forces d’occupation et le terrorisme des colons contre les Palestiniens ».

Le ministère a déclaré dans un communiqué que ces récits constituent « une tentative systématique de transformer le bourreau en victime et de dissimuler les crimes de meurtre, d’exécutions sommaires, de massacres et de graves violations commis par les forces d’occupation et les milices de colons contre le peuple palestinien. »

Attaque à Sarra

Après l’attaque de Tell, les médias palestiniens ont fait état d’une autre attaque de colons en direction d’un autre village, Sarra, dans la même région au sud-ouest de Naplouse. Ils ont mis le feu dans plusieurs endroits pendant que les habitants leur ripostaient à coups de cailloux.

« Opération de grande envergure »

Côté israélien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yisrael Katz ont annoncé dans une déclaration conjointe avoir ordonné à l’armée israélienne de mener une opération de grande envergure dans les villages qui, selon leurs termes, « constituent une source de terrorisme » en Cisjordanie.

Le communiqué indiquait également que le gouvernement israélien avait décidé d’entamer un processus de légalisation des avant-postes de colonies et d’établissement de nouveaux avant-postes en Cisjordanie.

Netanyahu et Katz ont ajouté dans leur déclaration : « Nous avons ordonné à l’armée de récupérer les armes dans certains villages de Cisjordanie et de retirer les permis de travail aux résidents. »

Le communiqué mentionnait également que Netanyahu et Katz avaient ordonné à « l’armée » israélienne de démolir la maison de l’auteur des tirs sur des Israéliens dans le village de Tel

Les attaques de colons contre les villages et localités en Cisjordanie sont devenues quasi quotidiennes et sont souvent menées sous la protection ou avec la participation de l’armée d’occupation.

En prenant d’assaut les villages, les colons incendient les maisons et les véhicules et terrorisent et agressent les Palestiniens, dans le cadre d’une politique visant à asseoir un contrôle accru sur le territoire et à déplacer ses habitants.

Source : Divers