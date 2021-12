Les médias israéliens ont rapporté que « depuis plusieurs semaines, la Maison Blanche n’a pas répondu à la demande du Premier ministre israélien Naftali Bennett d’avoir une conversation téléphonique avec le président américain Joe Biden ».

Le correspondant politique de la chaine satellitaire israélienne « Channel 13 » , Sefi Ovadia, a déclaré : « On s’étonne beaucoup de savoir comment, au plus fort des pourparlers nucléaires entre les pays alliés des Etats-Unis contre l’Iran, il n’y a pas eu de conversation téléphonique entre le Premier ministre d’Israël et le président des États-Unis. »

Il a poursuivi : « Cela est un fait regrettable alors qu’Israël est mécontent et craint baucoup ces négociations. »

Ovadia a évoqué l' »appel cruel » qui a eu lieu entre le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken et Bennett, lorsque ce dernier a demandé « de discuter avec lui de la question iranienne, mais Blinken a évoqué la question de la construction dans la zone d’Atarot », notant que » les Américains protestent à chaque fois que des plans sont publiés ».

Selon les médias israéliens, « le conseiller à la sécurité nationale de Biden est en Israël et rencontrera ce soir le président Herzog et demain Bennett ».

Des sources politiques ont revelé aux médias qu' »après la fin de cette visite, une conversation téléphonique aura lieu entre les deux hommes, car elle revêt une extrême importance , surtout que durant de nombreuses semaines, le Premier ministre israélien a demandé à parler avec le président américain, sur une question existentielle pour Israël, sachant que Bennet a exprimé une position ferme à ce sujet, mais Biden n’y a pas répondu. »

A noter que lors des récentes négociations de Vienne, il a été révélé qu »‘il existe une divergence dans les positions entre « Israël » et les États-Unis d’Amérique concernant l’Iran.

Source: Traduit d'AlMayadeen