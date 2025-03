Le Guide suprême de la République islamique d’Iran, l’Ayatollah sayyed Ali Khamenei, a affirmé que « les marches de la Journée internationale d’alQods de cette année seront plus significatives que les années précédentes », soulignant que « la participation du peuple iranien à ces marches contrecarrera toute fausse propagande et conspirations ».

Dans un message télévisé diffusé jeudi soir, à la veille de la Journée internationale d’alQods, qui survient le dernier vendredi du mois de Ramadan, sayyed Ali Khamenei a souligné que « les marches de demain seront les plus grandes, les plus magnifiques et les meilleures des marches d’aujourd’hui ».

Il a ajouté que « la plupart des peuples du monde soutiennent le peuple iranien », mais que les pays qui s’opposent à Téhéran et à ses principes « tentent de montrer qu’il existe une division au sein du peuple iranien et diffusent une propagande selon laquelle il est faible et que son pouvoir a décliné ».

Il convient de noter, l’armée iranienne a appelé « les peuples libres du monde à participer à la Journée mondiale d’alQods, demain, vendredi, pour être « la voix du peuple palestinien opprimé », à se tenir à ses côtés, à le soutenir et à lutter pour la libération d’alQods ».

L’armée iranienne a souligné, dans un communiqué publié jeudi, que « la seule façon de résoudre la question palestinienne et de changer la situation actuelle est de poursuivre la résistance et la solidarité mondiale pour faire face à l’occupation israélienne ».

Source: Médias