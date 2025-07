Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont révelé un nouveau mensonge de l’occupation. Elles ont diffusé, ce vendredi 11 juillet, une vidéo montrant la tentative de capturer un soldat israélien avant de le tuer lors d’une attaque contre un rassemblement de soldats et de véhicules militaires israéliens dans la zone d’Abasan al-Kabira, à l’est de Khan Younes, au sud de Gaza.

Sans couverture ni armure, et pour la deuxième fois ce mois-ci, et à bout portant, la vidéo documente la tentative de capture du sergent de réserve de première classe Avraham Azoulay, grièvement blessé. Aucun membre des forces de sécurité de l’occupation n’a été aperçu dans la zone.

La documentation révèle également un autre phénomène inquiétant lié aux combats prolongés dans la bande de Gaza : l’armée d’occupation a été contrainte d’utiliser des engins de génie civil fournis par des entrepreneurs qui lui louent divers types de bulldozers. En effet, la plupart des équipements militaires sont mécaniquement usés depuis le 7 octobre et il n’en reste plus suffisamment.

Version de l’occupation

« La vidéo des Brigades al-Qassam documentant la tentative de capture d’un soldat israélien est terrifiante et difficile, et déconseillée aux âmes sensibles », ont pour leur part rapporté les médias israéliens.

L’armée d’occupation israélienne a pour sa part annoncé la mort d’un soldat lors d’une tentative de capture. Dans un communiqué, elle a indiqué qu’une enquête préliminaire a révélé que des hommes armés sont sortis d’un tunnel à Khan Younes et attaqué les forces israéliennes.

Les assaillants ont tenté de capturer le soldat, mais il a résisté c’est pour cela ils ont ouvert le feu et l’ont tué, a prétendu l’armée d’occupation.

Or, la vidéo contredit la version de l’occupation israélienne. Le soldat abattu n’a pas combattu avec acharnement, mais a fui le champ de bataille. Les combattants palestiniens sont indemnes ; ils ont simplement choisi d’abandonner le corps du soldat et de ne prendre que son arme.

Dans la vidéo, Al-Qassam explique que cette tentative de capture s’inscrit dans le cadre des opérations « Pierres de David » lancées par la résistance en réponse à l’opération israélienne « Les Chariots de Gédéon ».

Mercredi, les Brigades Al-Qassam ont annoncé, dans un communiqué sur Telegram, avoir tenté de capturer un soldat israélien lors d’une opération menée par leurs combattants contre un rassemblement de forces et de véhicules israéliens à Khan Younes.

Les combattants al-Qassam ont ciblé un char Merkava, un véhicule blindé de transport de troupes et deux excavatrices militaires avec des obus antichars Al-Yasin 105. Ils ont ensuite affronté les forces d’occupation et tenté de capturer l’un des soldats, « mais les conditions sur le terrain ne l’ont pas permis. Ils l’ont alors achevé et ont saisi son arme », selon le communiqué.

Les Brigades al-Qassam ont affirmé que leurs combattants ont repéré un hélicoptère israélien atterrissant pour évacuer les soldats après l’opération à Khan Younes.

Il convient de noter que 39 soldats et officiers ont été tués dans la bande de Gaza, selon le Yedioth Ahronoth, depuis la reprise des hostilités par ‘Israël’ le 18 mars, suite à son retrait de l’accord de trêve conclu en janvier 2025.

‘Israël’ mène depuis octobre 2023 une guerre génocidiaire contre Gaza qui a couté la vie à plus de 57.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.