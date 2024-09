Le guide suprême de la révolution islamique en Iran l’imam Ali Khamenei a publié une déclaration à l’occasion du martyre du secrétaire général du Hezbollah son éminence Sayed Hassan Nasrallah, Il a déclaré : « Le grand moudjahid, celui qui brandit l’étendard de la résistance dans la région, l’érudit religieux vertueux et le leader politique ingénieux, son Eminence sayed Hassan Nasrallah, que Dieu l’agrée, a obtenu l’honneur du martyre lors des événements d’hier soir, et s’est élevé vers le royaume céleste.

Le cher maître de la résistance a finalement reçu la récompense de dizaines d’années de jihad passées pour l’amour de Dieu, dont il a enduré les épreuves au cours d’une bataille sacrée alors qu’il était occupé à planifier la défense du peuple sans défense dans la banlieue de Beyrouth, dont les maisons ont été détruites et les proches déchiquetés, tout comme il a lutté pendant des dizaines d’années pour défendre le peuple palestinien soumis à l’injustice et à l’oppression, dont les villes et villages ont été usurpés, les maisons détruites et les proches sont morts dans les massacres… L’honneur du martyre lui est revenu de droit après tout ce jihad.

Le monde islamique a certes perdu une grande personnalité, le Front de Résistance a certes perdu un porte-drapeau éminent, le Hezbollah au Liban a certes perdu un dirigeant dont l’égal est rare, mais les bénédictions de sa gestion et de ses efforts déployés au fil des décennies ne seront jamais finies. Les fondations qu’il a posées au Liban à travers lesquelles il a dirigé les autres foyers de résistance, ne disparaîtront pas avec son absence, mais s’amplifieront en force et en solidité grâce à la bénédiction de son sang et de celui des autres martyrs.

Les frappes du front de la résistance sur le corps délabré et corrodé de l’entité sioniste deviendront, avec la volonté et la puissance de Dieu, encore plus dévastatrices et plus destructrices. Le moi malveillant de l’entité sioniste n’a pas remporté la victoire dans cet incident, car le maître de la résistance n’était pas seulement une personne, mais plutôt une méthode et une école. Sa méthode se poursuivra. Tout comme le sang du martyr sayed Abbas Al-Moussawi n’a pas été vain, le sang du martyr sayed Hassan ne sera pas vain non plus.

J’adresse mes condoléances et mes bénédictions à l’épouse vertueuse du cher sayed qui avait également sacrifié son fils, sayed Hadi, pour l’amour de Dieu, ainsi qu’à ses enfants vertueux et aux familles des martyrs élevés dans cet incident, ainsi qu’à chaque membre du Hezbollah, au cher peuple et aux hauts responsables du Liban, à toutes les parties du front de la résistance et à la oumma islamique tout entière, pour le martyre du grand Nasrallah et de ses compagnons martyrs. Je déclare cinq jours de deuil général en Iran islamique. Je demande à Dieu afin qu’il rejoigne ses sujets fidèles.