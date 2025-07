Le Bloc parlementaire de la Loyauté à la Résistance a affirmé que les agressions criminelles continues de l’ennemi sioniste contre le Liban et la région, soutenues par ses alliés américains et occidentaux, constituent un complot visant à contrôler le destin des peuples et des gouvernements de la région.

Il a toutefois souligné que la volonté de la résistance et la résilience des communautés locales continuent de donner à l’ennemi de dures leçons, reflétant la foi des populations et la persévérance de leurs efforts pour protéger leur existence et leur rôle.

À l’issue de sa session ordinaire, le bloc parlementaire du Hezbollah a salué les succès défensifs et sur le terrain de la République islamique d’Iran face à l’agression sioniste, ainsi que les efforts des factions de la résistance palestinienne dans différentes zones de la bande de Gaza.

Il a également salué le soutien héroïque du Yémen à Gaza, qui confirme que ce pays dispose toujours des capacités nécessaires pour affronter l’ennemi arrogant et contrecarrer ses visées expansionnistes.

Syrie

S’agissant de la Syrie, le bloc a exprimé sa profonde préoccupation face à l’évolution de la situation à Soueida, où meurtres et violences sanglantes se sont multipliés, en plus des crimes similaires commis sur la côte syrienne et autour de Damas et Homs.

Le bloc estime que ces crimes contribuent à la propagation du chaos et de l’insécurité et servent les plans et objectifs de l’ennemi sioniste, illustrés récemment par l’agression contre la capitale Damas et la prise pour cible des intérêts stratégiques de la Syrie.

Le bloc a appelé les parties concernées aux niveaux local, régional et international à assumer leurs responsabilités pour protéger l’unité de la Syrie et de son peuple.

Liban

Sur le front interne libanais, le bloc a pris note des observations suivantes :

Premièrement, le bloc a considéré le document de propositions américaines présenté par l’envoyé américain Tom Barrack comme un nouveau projet d’accord, alors qu’il existait un accord précédent datant du 27 novembre 2024, dont aucune clause n’avait été mise en œuvre par l’occupation israélienne.

Le bloc a souligné la nécessité de contraindre l’ennemi à appliquer les dispositions du document de procédures de mise en œuvre de la résolution 1701 avant d’envisager toute autre mesure.

Deuxièmement : Le bloc a fermement condamné les agressions sionistes en cours contre le territoire libanais, en particulier sur les villages et villes du sud, ainsi que les récents raids sur les chaînes de montagnes orientales et occidentales de la vallée de la Bekaa, qui ont causé le martyre de 12 citoyens en plus de plusieurs blessés.

Le bloc a tenu le comité quinquenal et les puissances garantes internationales pleinement responsables de l’agression en cours et a exigé du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger les citoyens et la souveraineté nationale.

Troisièmement : Le bloc a estimé que la séance de discussion parlementaire des 15 et 16 juillet avait révélé l’existence d’un important terrain de compréhension entre les Libanais, notamment en ce qui concerne la construction de l’État et les réformes structurelles. Il a également souligné la possibilité de parvenir à un accord sur les principales questions souveraines si les normes juridiques et humanitaires et une logique objective étaient adoptées dans l’évaluation des risques et des intérêts nationaux.

Le bloc a réitéré sa volonté d’engager un dialogue avec toutes les parties libanaises sérieuses, sans pression extérieure, afin de parvenir à une stratégie nationale pour la sécurité et la défense du Liban et de sa souveraineté.

Quatrièmement : Le bloc a discuté de la situation des milliers de familles libanaises déplacées des villages et villes syriens ou frontaliers de la Syrie, qui souffrent d’un manque de fournitures de première nécessité. Le bloc a appelé le gouvernement et les organisations humanitaires à assumer leurs responsabilités pour leur fournir un abri minimum et un niveau de vie décent, afin d’éviter des répercussions négatives pour la population des régions du Hermel et de la Bekaa en général.

Cinquièmement : Le bloc a critiqué les mesures prises par la Banque Centrale du Liban et son gouverneur à l’encontre des institutions, entreprises et personnes libanaises figurant sur les listes de sanctions américaines.

Il estime que ces mesures visent directement les intérêts de la société libanaise, violent la Constitution et les lois, et instrumentalisent la banque pour mettre en œuvre des politiques étrangères portant atteinte aux intérêts des citoyens.

Le bloc a souligné que ces mesures nuisent à la stabilité sociale à un moment où le Liban doit préserver sa résilience.

Il a affirmé que la Fondation caritative Al-Qard Al-Hassan poursuivra son travail au service des citoyens, quelle que soit leur affiliation, et s’acquittera pleinement de ses fonctions.