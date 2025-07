Les Brigades Ezzeddine al-Qassam, branche armée de la Résistance islamique Hamas, ont diffusé un message vidéo adressé aux soldats israéliens déployés dans la bande de Gaza, les appelant à se rendre aux forces de la résistance plutôt que de subir la mort.

L’enregistrement, qui comprend des messages d’avertissement directs, dit : « Les soldats israéliens à Gaza doivent se rendre, car c’est la meilleure option pour eux, plutôt que le sort inévitable qui les attend sous les coups de la Résistance.»

« Au soldat de l’occupation nazie à Gaza

Nos braves combattants vous atteindront sûrement

Si tu choisis de ne pas combattre pour sauver ta vie,

Dépose ton arme

Lève les bras.

Et suis les instructions du terrain.

Vaut mieux être prisonnier que mort.

Nous promettons de protéger ta vie jusqu’au prochain accord (d’échange de prisonniers).

Cet enregistrement s’inscrit dans le contexte de la guerre qui dure depuis plus de 20 mois, marquée par de violents affrontements entre les factions de la résistance palestinienne et les forces d’occupation dans la bande de Gaza, et par un nombre croissant de morts dans les rangs de l’armée israélienne. Selon les chiffres officiels israéliens, 449 militaires israéliens ont péri dans la bande de Gaza depuis le lancement de l’offensive terrestre dont au moins 43 depuis le mois de mars après un trêve de deux mois.