Une unité des forces d’occupation israélienne est entrée, ce vendredi à l’aube, dans le centre de la localité frontalière de Mays al-Jabal et a fait sauter deux excavatrices qui déblayaient les décombres des maisons détruites.

Les soldats d’occupation se sont infiltrés 2 km à l’intérieur de Mays al-Jabal, atteignant la route principale du quartier ouest et ses environs.

Les forces d’occupation ont également parcouru les quartiers résidentiels à bord de véhicules tout-terrain (ATV).

Toujours au sud du Liban, les forces d’occupation israéliennes ont tiré des barrages de « bombes » en direction de la localité de Kfar Kila.

Jeudi soir, un drone israélien a lancé deux frappes aériennes sur une pièce près du cimetière de la localité de Qabrikha, tuant un citoyen et son épouse devant leur fillette de 10 ans.

Un audio de leur fillette en sanglots appelant au secours a été postée sur les réseaux sociaux.

Ces violations s’inscrivent dans le cadre des agressions israéliennes continues contre les villages et les villes du sud et de la Bekaa, et contre la banlieue sud de Beyrouth.