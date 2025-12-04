Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré, le mercredi 3 décembre, qu’il prévoyait toujours de se rendre à New York malgré les menaces du maire élu Zohran Mamdani de l’arrêter conformément à un mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale.

« Oui, je viendrai à New York », a déclaré Netanyahu lors d’une interview par vidéo avec le forum Dealbook du New York Times, sans évoquer d’événement ou de date en particulier pour un tel déplacement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il chercherait à s’entretenir avec M. Mamdani, Netanyahu a répondu: « S’il change d’avis et reconnaît notre droit d’exister, cela constituera une bonne occasion d’entamer le dialogue ».

Issu du Parti démocrate, Zohran Mamdani deviendra en janvier le premier maire musulman de New York, après sa victoire électorale début novembre.

Mamdani a qualifié ‘Israël’ de « régime d’apartheid » et a dénoncé l’offensive israélienne contre la bande de Gaza comme un « génocide ».

La CPI, basée à La Haye, a émis des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu, ainsi que son ancien ministre de la guerre Yoav Gallant, pour crimes de guerres et contre l’humanité dans la bande de Gaza dans le cadre de la guerre génocidaire israélienne lancée le 7 octobre 2023 contre Gaza. Plus de 70.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis cette date.

Ni les Etats-Unis ni ‘Israël’ ne reconnaissent la CPI.

Netanyahu s’est rendu à plusieurs reprises à Washington pour y rencontrer Donald Trump, fervent soutien d’Israël et qui a imposé des sanctions visant la CPI.