Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei, a affirmé que « toute coopération avec les États-Unis est inacceptable et dénuée de sens, car ils soutiennent l’entité sioniste ».

L’ayatollah Khamenei a précisé que « le désaccord entre la République islamique et les États-Unis n’est pas d’ordre tactique, mais fondamental ».

Il a ajouté : « Une coopération avec l’Amérique sera possible lorsqu’elle retirera ses bases de la région et cessera de s’ingérer dans nos affaires, ce qui n’est pas prévu dans un avenir proche. »

Il a poursuivi : « Nous pourrons discuter de la question de la coopération avec les États-Unis lorsqu’ils cesseront complètement leur soutien à l’entité israélienne », soulignant que « la coopération avec l’Iran et le soutien à l’entité occupante sont incompatibles ».

Il a fait remarquer que « l’ambassade américaine en Iran était un foyer de complots contre la Révolution ».

Source: Médias