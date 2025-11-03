L’occupation israélienne poursuit ses incursions dans les villages, les villes et les rues de la Cisjordanie occupée, offrant une couverture aux colons et à leurs attaques contre les citoyens palestiniens et leurs véhicules.

Ce lundi soir, des colons ont attaqué des véhicules palestiniens près de la ville de Tuqu, au sud-est de Bethléem, après avoir bloqué le carrefour à l’entrée ouest de la ville.

Incursions israéliennes dans les villages, les villes et les agglomérations de Cisjordanie

Par ailleurs, les forces israéliennes ont pris d’assaut la ville de Tubas par son entrée nord avec plusieurs véhicules militaires déployés dans plusieurs quartiers et ont perquisitionné une maison.

Les forces d’occupation israéliennes ont également mené des raids dans plusieurs villages et villes du gouvernorat de Qalqilya. Elles ont pris d’assaut la partie nord de la ville d’Azzun, se déployant dans le quartier du Triangle et le centre-ville, et tirant massivement des grenades assourdissantes. Ils sont également entrés dans les villages de Kafr Laqif, Immatin et Hajja, à l’est de Qalqilya, patrouillant les rues et installant des points de contrôle militaires à leurs entrées.

Les forces d’occupation israéliennes ont également mené un raid sur la ville de Turmus Ayya, au nord-est de Ramallah, se déployant dans toutes ses rues avant d’établir un point de contrôle militaire à son entrée.

À Jérusalem-Est occupée, les forces d’occupation ont également mené un raid sur le camp de réfugiés de Shufat, tirant des gaz lacrymogènes sur les résidents et leurs habitations. Aucun blessé n’a été signalé.

Nouveau projet de colonisation à Hébron

Par ailleurs, la municipalité d’Hébron a confirmé que les autorités d’occupation israéliennes, par l’intermédiaire du Comité de planification et de construction de la soi-disant Administration civile israélienne, ont annoncé un nouveau projet de colonisation prévoyant la construction de deux bâtiments sur le terrain du marché central aux légumes (l’ancien marché), qui appartient à la municipalité d’Hébron.

Violations israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa en octobre

Le gouvernorat d’alQods occupé, dans son rapport sur les violations commises par l’occupation israélienne sur son territoire en octobre 2025, a indiqué qu’un Palestinien avait été tué, 40 autres blessés et 87 arrêtés. Les forces d’occupation ont mené 15 opérations de démolition et de déblaiement, les colons ont perpétré 68 attaques et 10 822 colons ont pris d’assaut l’esplanade des Mosquées.

Deux citoyens palestiniens ont été tués ce matin par les forces d’occupation israéliennes et des colons. Par ailleurs, des colons ont confisqué des terres agricoles à l’ouest d’Hébron et les forces d’occupation ont démoli deux maisons habitées à l’ouest de Bethléem.

Source: Médias