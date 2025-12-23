S’exprimant depuis Doha, la capitale qatarie, le député du bloc parlementaire du Hezbollah Hassan Fadlallah, a déclaré : « La région est confrontée à des défis considérables face à l’escalade des menaces du gouvernement de Netanyahu. Cela exige une coopération et une coordination maximales entre les pays et les peuples de cette région, car le danger nous menace tous. »

Lors de sa participation, aux côtés du député Qassem Hachem, représentant le Parlement libanais, à la réunion de la Commission de la planification et du budget de l’Assemblée parlementaire asiatique à Doha, M. Fadlallah a affirmé : « Le climat tendu dans la région est le résultat des menaces et des démonstrations de force incessantes des dirigeants de l’occupation, suite à l’agression israélienne contre plusieurs pays, dont le Qatar. C’est l’occasion de réitérer notre condamnation et notre dénonciation de cette agression, qui fait suite à une série d’attaques contre l’Iran, le Yémen et la Syrie – toutes répréhensibles et constituant une menace pour la paix et la sécurité internationales. Pendant ce temps, la tragédie du peuple palestinien se poursuit sous les yeux d’un monde qui reste silencieux face au génocide perpétré à Gaza. »

Il a ajouté : « Notre pays continue de subir l’agression israélienne, notamment le meurtre de civils et la violation de notre souveraineté. Nous exigeons sans cesse la fin de ces attaques et nous nous efforçons de protéger la souveraineté de notre pays et de le reconstruire. »

Il a souligné que « le Parlement libanais a été un partenaire actif dans la création de l’Assemblée parlementaire asiatique il y a vingt ans, et qu’elle est aujourd’hui la deuxième plus grande assemblée parlementaire au monde. Elle peut jouer un rôle actif dans la diplomatie parlementaire et possède des capacités locales et continentales au niveau asiatique. Nous devons aller de l’avant, en représentant notre peuple, et nous avons proposé la création d’un Institut de coopération parlementaire pour l’échange d’expertise législative. Il existe des parlements établis de longue date en Asie, y compris au Liban, et nous sommes prêts à toute coopération dans ce domaine. »

Les députés Fadlallah et Hachem ont rencontré à Doha le Président du Conseil de la Choura du Qatar, Hassan bin Abdullah al-Ghanem, en présence du Vice-Président Hamda al-Sulaiti, et lui ont transmis les salutations du Président Nabih Berri.

Fadlallah a également évoqué les relations historiques entre le Liban et le Qatar, soulignant le soutien apporté par le Qatar au Liban dans les moments difficiles, notamment après la guerre de juillet 2006, et sa solidarité indéfectible avec le Liban en toutes circonstances. Il a noté que ce soutien est profondément apprécié par le peuple libanais, d’autant plus que le Liban est confronté à de nombreux défis en raison de l’agression israélienne persistante, ce qui exige un effort concerté de toutes les parties sincères pour mettre fin à ces attaques.

De son côté, Al-Ghanem a transmis ses salutations à Berri et a réaffirmé le soutien du Qatar au Liban face aux défis qu’il rencontre. Il a souligné que le Qatar porte une grande estime au peuple libanais et restera inébranlable dans son soutien, quelles que soient les circonstances.

Source: Média