Trois citoyens sont tombés en martyre, le lundi 22 décembre, suite aux agressions israéliennes en cours contre le sud du Liban.

Une frappe de drone a visé un véhicule sur la route Aqtanit-Quneitra, dans le district de Saïda, coutant la vie à trois jeunes.

Le martyr Hassan Issa

Le martyr Mostafa Ballout

Le soldat martyr Ali Abdallah

L’armée libanaise a pour sa part annoncé que le sergent-chef Ali Abdallah, de la Brigade de soutien – Régiment antichar, est tombé en martyre lors d’une frappe aérienne israélienne qui a ciblé le véhicule à bord duquel il circulait sur la route Quneitra-Saïda.

Incursion israélienne à Mays al-Jabal

La localité de Mays al-Jabal

Tôt ce matin, les forces d’occupation se sont infiltrés dans la localité frontalière de Mays al-Jabal, faisant exploser une maison endommagée à 2 h 20 et la détruisant totalement, selon le correspondant d’Al-Manar.

Notre correspondant avait précédemment signalé avoir entendu une forte explosion dans cette localité, suivie d’une autre explosion et d’une épaisse fumée s’élevant du côté est de Mays al-Jabal.

Dans un incident similaire, un avion de l’occupation a largué une bombe sonore près des ouvriers dans les vergers d’Al-Wazzani ; aucun blessé n’a été signalé.

Plus tôt lundi, des drones ennemis ont violé l’espace aérien libanais au-dessus de la vallée de la Bekaa, volant à basse altitude au-dessus de Baalbek et des villages voisins.

Des tirs d’artillerie, des tirs de mortier et des largages de bombes par l’aviation israélienne ont également visé les villages du sud.