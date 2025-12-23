Au moins 411 Palestiniens sont tombés en martyre et 1 112 autres blessés suite aux agressions israéliennes contre Gaza depuis l’entrée en vigueur d’un accord de cessez-le-feu le 10 octobre, a indiqué lundi le bureau des médias du gouvernement, cité par l’agence Anadolu.

Dans un communiqué, ce dernier a recensé 875 violations israéliennes de l’accord, comprenant 265 tirs directs sur des civils, 49 incursions militaires dans des zones résidentielles, 421 bombardements et 150 démolitions de maisons.

Le bureau a accusé ‘Israël’ de ne pas avoir respecté ses obligations humanitaires prévues par l’accord, autorisant le passage de seulement 17 819 camions d’aide sur les 42 800 prévus — « soit en moyenne seulement 244 camions par jour sur les 600 convenus, ce qui représente un taux de conformité ne dépassant pas 41 % ».

Seuls 394 camions de carburant sur 3 650 ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza, soit une moyenne de cinq camions par jour sur les 50 prévus dans l’accord.

« Cela signifie que l’occupation n’a respecté que 10 % des quantités de carburant convenues, laissant les hôpitaux, les boulangeries et les stations d’eau et d’assainissement quasiment hors service et aggravant la souffrance quotidienne des civils », a précisé le bureau.

Il a averti d’une « crise humanitaire profonde et sans précédent » à Gaza, en raison du refus israélien d’ouvrir les passages du territoire ou de permettre l’entrée de tentes, de maisons mobiles, de caravanes et de matériaux d’abris, « en violation flagrante de l’accord et du droit humanitaire international ».

Le bureau a également indiqué que les « politiques arbitraires » israéliennes ont entraîné l’effondrement de 46 bâtiments endommagés lors des récentes tempêtes hivernales, causant la mort de 15 Palestiniens.

Il a appelé à garantir « l’acheminement immédiat et sécurisé de l’aide humanitaire et du carburant, ainsi qu’à permettre l’entrée de tentes, de maisons mobiles, de caravanes et de matériaux d’abris, comme stipulé dans l’accord, afin de faire face à la catastrophe humanitaire croissante dans la bande de Gaza ».

Depuis octobre 2023, l’armée d’occupation israélienne a tué près de 71 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et en a blessé plus de 171 000 dans sa guerre génocidaire contre Gaza.