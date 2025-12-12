Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que malgré les carences considérables et les nombreux défis qui se profilent à l’horizon, l’Iran avance, s’engage à fond et progresse grâce à la constance, la bonne foi et la quête de justice qui caractérise son peuple.

D’après le Leader de la Révolution, « les carences et les problèmes sont nombreux dans tout le pays, mais la nation, jour après jour, avec persévérance, sincérité et altruisme et fort de son esprit de quête de justice, fait honneur et apporte de la puissance à l’islam et à l’Iran, tandis que le pays, grâce à Dieu, avance, s’engage à fond et continue de progresser ».

S’adressant jeudi 11 décembre à des milliers de fidèles à Téhéran, à l’occasion du jour commémorant l’anniversaire de Fatima al-Zahra (bénie soit-elle), l’Ayatollah Khamenei a évoqué la vaste campagne médiatique et de propagande menée parallèlement à l’agression israélo-américaine de juin, que la République islamique a su écarter par une riposte écrasante, contraignant les adversaires à un cessez-le-feu.

« Aujourd’hui, au-delà des affrontements militaires auxquels nous avons assisté, nous sommes au cœur d’une guerre de propagande et médiatique contre un vaste front ennemi », a déclaré le guide suprême, ajoutant que « l’ennemi a compris que ce territoire, cette patrie aux allures spirituelle et divine, ne peut être soumise et occupée par la seule force des armes ».

Il a critiqué ceux qui attisent les craintes d’une reprise des hostilités, affirmant : « Certains évoquent sans cesse la possibilité d’une nouvelle confrontation militaire, et d’autres l’exagèrent délibérément pour semer l’incertitude et l’anxiété, mais, si Dieu le veut, ils n’y parviendront pas. »

L’Ayatollah Khamenei a déclaré que la « ligne, le danger et l’objectif » de l’ennemi consistent à anéantir les acquis, les objectifs et les concepts de la Révolution islamique. Il a indiqué que les États-Unis occupent une place centrale au sein de ce « vaste front actif », entourés de certains pays européens, tandis que certains mercenaires en Europe et occupant des places marginales, cherchent quant à elles à en profiter.

Il a souligné l’importance de comprendre la stratégie de l’ennemi. « Résister aux campagnes médiatiques occidentales est difficile, mais tout à fait possible », a-t-il affirmé.

« À l’instar du front militaire, dans cette confrontation médiatique et de propagande, nos forces doivent envisager leurs agencements de façon à correspondre au plan et aux objectifs de l’ennemi, en se focalisant sur les points qu’il vise, à savoir, les enseignements islamiques, chiites et révolutionnaires », a expliqué le Leader.

« Par sa résistance nationale, le peuple iranien a déjoué les tentatives continues de l’ennemi pour modifier l’identité religieuse, historique et culturelle de la nation », a fait remarquer le Leader.

Il a insisté sur la nécessité de dispositifs défensifs et offensifs adéquats pour contrer les attaques propagandistes visant les esprits, les cœurs et les croyances, et a souligné que « l’Iran, malgré les problèmes et les défaillances qui se profilent à l’horizon, poursuit sa marche en avant ».

Cette résistance nationale équivaut, selon l’Ayatollah Khamenei, à l’endurance et la fermeté face aux pressions exercées par les puissances dominatrices, qu’elles soient militaires, comme ce qui était le cas pendant la Défense sacrée des années 1980 lorsque les Iraniens ont contré l’invasion de l’ancien régime irakien – et récemment nos jeunes en ont attesté l’exemple – ou économiques, médiatiques, culturelles ou politiques.

Le Leader a cité des propagandes véhiculées par des médias occidentaux et des dirigeants politico-militaires comme exemples de la pression propagandiste de l’ennemi, soulignant que ces pressions visent souvent « l’expansion territoriale – à l’instar de ce que font les États-Unis en Amérique latine –, le contrôle des ressources souterraines, la modification des modes de vie et, surtout, la métamorphose de l’identité ».

L’Ayatollah Khamenei a également évoqué un siècle de tentatives étrangères visant à saper l’identité iranienne. « Pendant plus d’un siècle, les oppresseurs du monde entier ont tenté de modifier l’identité religieuse, historique et culturelle de la nation iranienne, mais la Révolution islamique a réduit à néant toutes ces tentatives. » « Par sa fermeté et sa résilience, le peuple a déjoué ces dernières décennies les pressions considérables exercées par ses ennemis ».

Le Leader a par ailleurs souligné l’impact régional de la résistance iranienne, affirmant que le concept et le discours de la résistance se sont étendus de l’Iran aux pays de la région et au-delà.

Certaines actions ennemies menées contre l’Iran et la nation iranienne, si elles avaient été menées contre tout autre pays que la République islamique, auraient pu l’anéantir, toujours selon le Leader de la Révolution.

Pour terminer, l’Ayatollah Khamenei a appelé à la vigilance et à la persévérance, insistant sur le fait que la continuité des efforts et des progrès de l’Iran repose sur sa fermeté face aux pressions militaires et médiatiques, ainsi que sur la sauvegarde de son identité religieuse, historique et culturelle.

Source: Avec Press Tv