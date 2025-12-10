Le porte-parole des forces armées iraniennes a affirmé que la reproduction par les États-Unis du drone d’attaque Shahed-136, porteur de munitions rôdeuses, confirme la reconnaissance mondiale croissante de la supériorité de la République islamique dans le développement des véhicules aériens sans pilote.

Le général de brigade Abolfazl Shekarchi s’est exprimé en marge d’une visite au musée des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) à Téhéran, mardi 9 décembre.

Il a déclaré que la décision des pays qui se présentent comme des leaders des technologiques militaires, notamment les États-Unis, de procéder à la rétro-ingénierie du drone-kamikaze iranien, reflète l’ampleur des avancées technologiques de l’Iran.

Il a décrit cette mesure comme une tentative des ennemis de combler leur vide stratégique dans le domaine militaire.

Dans le même temps, il a salué la Force aérospatiale du CGRI, la présentant comme un acteur incontournable et de premier plan dans le domaine de la défense au niveau mondial, capable de contrer les anciens systèmes de domination mondiale.

« Il n’y a pas de plus grande source de fierté et d’honneur que de voir les prétendues superpuissances technologiques s’incliner devant la puissance de la République islamique d’Iran, au point de recourir à la copie de drones fabriqués par la Force aérospatiale du CGRI pour tenter de combler leurs lacunes militaires », a déclaré le général Shekarchi.

Le quotidien Wall Street Journal a révélé la semaine dernière que l’armée américaine déployait en Asie de l’Ouest des drones-kamikaze copiés et rétro-conçus à partir du drone iranien Shahed-136.

Cela fait suite à l’annonce récente du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) concernant la création d’une unité spéciale, la « Scorpion Strike Task Force ». Cette dernière est une escadrille opérationnelle de drones de combat à bas coût et à usage unique de type LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack Systems).

Le fuselage compact et la faible signature radar du drone Shahed-136 compliquent considérablement sa détection et son interception précoces, en particulier lorsqu’il est déployé dans le cadre d’attaques en essaim massives de grande envergure.

Le faible coût de fabrication et la facilité de lancement ont fait de ce drone iranien un outil efficace pour neutraliser et perturber les réseaux de défense aérienne ennemis.

Le drone est souvent utilisé conjointement avec d’autres systèmes offensifs et sert de plateforme de première vague pour affaiblir la défense aérienne avant le lancement de frappes de missiles balistiques ou de munitions guidées de précision.

Dans son discours de mardi, Shekarchi a également déclaré que l’Iran était sorti renforcé sur le plan stratégique de la guerre des Douze Jours déclenchée en juin par le régime israélien et les États-Unis.

Commentant l’important de l’exercice antiterroriste impliquant diverses unités militaires des États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental (nord-ouest), Shekarchi a déclaré que l’Iran avait partagé son expérience de terrain avec les pays membres de l’OCS au cours des cinq jours de l’exercice militaire Sahand-2025.

La synergie entre les États membres de l’Organisation de coopération de Shanghai constituait « une force indépendante et puissante face au système hégémonique occidental », a-t-il déclaré.

Source: Avec PressTV