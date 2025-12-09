Mardi soir, les forces d’occupation israéliennes ont violemment agressé trois prisonniers récemment libérés au point de contrôle militaire de Jib, au nord-ouest de Jérusalem-Est, leur infligeant blessures et contusions.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que « ses équipes ont soigné les blessés avant de les transférer au Complexe médical palestinien de Ramallah pour des soins complémentaires ».

Par ailleurs, mardi soir, les forces d’occupation israéliennes ont mené un raid dans la ville d’Aqraba, au sud de Naplouse, utilisant des gaz lacrymogènes et arrêtant des fidèles dans une mosquée. Des affrontements avec les habitants ont éclaté, mais aucun blessé n’a été signalé.

Les forces d’occupation israéliennes ont également mené un raid dans le village d’Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah, prenant d’assaut une maison et arrêtant plusieurs habitants avant de se retirer vers la plaine orientale sans procéder à aucune arrestation.

Plus tard, les forces d’occupation ont mené un raid dans la ville d’Al-Bireh.

Source: Médias