Le Hezbollah a organisé le samedi dernier un festival baptisé « Âme et Encre » en hommage aux oulémas qui se sont élevés en martyrs sur la Voie d’al-Qods pendant la guerre de soutien à Gaza puis la Bataille des braves de 66 jours laquelle s’est par le martyre des deux secrétaires généraux le Maître des Martyrs de la Oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, et son successeur Sayyed Hachem Safieddine.
La cérémonie organisée dans le mausolée du Maitre des Martyrs de la Oumma sayyed Hassan Nasrallah comprenait la projection d’une vidéo exposant les noms des 15 oulémas et de 41 étudiants en hawza (en théologie).
Les noms des oulémas martyrs :
sayyed Ibrahim Hassan Yassine,
sayyed Mohammad Aref Saleh,
sayyed Hachem Abdel Amir Noureddine,
cheikh Ahmad Riadh al-Awtah,
cheikh Amine Ali Saad,
cheikh Hussein Ahmad Younès,
cheikh Hussein Talal Jaffal,
cheikh Tali’ Youssef Zeineddine,
cheikh Abdel Mene’m Mahmoud Mhanna,
cheikh Abdo Benyamine Abou Rayya,
cheikh Ali Hassan Abou Rayya,
cheikh Ali Hussein Seifeddine,
cheik Mohammad Khalil Hammadi.
Les noms des martyrs heureux parmi les étudiants en hawza :
sayyed Ahmda Abdallah Rihani,
sayyed Abdel Karim Abdallah Nasrallah,
Cheikh Ahmad Afif Abboud,
Cheikh Jawad Mohammad al-Hassan,
Cheikh Hassan Ali Salami,
Cheikh Hassan Mohammad al-Khansa,
Cheikh Hussein Ibrahim Nasreddine,
Cheikh Hussein Adel Krayyem,
Cheikh Hussein Ali Hamdane,
Cheikh Hussein Ali Ramadane,
Cheikh Hussein Maarouf Fneich,
Sayyed Ibrahim Ali Bazzoune,
Cheikh Hussein Noune Haydouss,
Cheikh Hussein Hicham Chou’eib,
Cheikh Abbas Hayda Bouci,
Cheikh Abbas Mohammad Mer’I,
Cheikh Abdallah Mohammad Mazeh,
Cheikh Ali Bilal Zein,
Cheikh Ali Hussein Jaffal,
Cheikh Hussein Ali Chouqeir,
Cheikh Ali Chbib Mohsen,
Cheikh Ali Qazem Ftouni,
Cheokh Ali Moussa Hammoud,
Cheikh Fadl Fouad Jaafar,
Cheikh Mohammad Ahmad Abou Ali,
Cheikh Mohammad Ahmad al-Toufeili,
Cheikh Mohammad Hussein Onaysseh,
Cheikh Mohammad Salmane Zeineddine,
Cheikh Mohammad Souleimane Zeineddine,
Cheikh Mohammad Abdallah al-Abed,
Cheikh Mohammad Ali Moustafa Hussein,
Cheikh Mohammad Ali Mazloume,
Cheikh Mohammad Imad Hussein,
Cheikh Mahmoud Hussein Farhate,
Cheikh Mahmoud Fayyad Sbeiti,
Cheikh Moustafa Amine Choumane,
Cheikh Moustafa Ne’meh Bazzi,
Cheikh Moussa Fayçal Sabra,
Cheikh Yahia Nazih Tawil,
Cheikh Yasser Mohammad Ali Kachani,
Cheikh Haydar Moustafa Assaf,
Cheikh Hussein Jihad Zib,
Cheikh Adnane Ali Seifeddine,
La vidéo comprend aussi les portraits de certains martyrs fils des oulémas…
Source: Al-Manar