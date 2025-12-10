Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a mis en garde contre l’impact de la nouvelle tempête polaire Beron qui devrait frapper, ce mercredi soir, la bande de Gaza.

Il a souligné que « les tentes actuellement utilisées pour abriter les personnes déplacées ne sont pas adaptées à la pluie ni au froid hivernal, notamment en raison des restrictions israéliennes sur les importations de carburant ».

M.Qassem a ajouté que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza « exige une opération de secours d’urgence et la fourniture d’abris adéquats et appropriés par toutes les parties concernées ».

Il a également insisté sur la nécessité de contraindre ‘Israël’ à appliquer les protocoles d’aide humanitaire stipulés dans l’accord de janvier 2025, réaffirmés dans l’accord d’octobre 2025.

Pour M.Qassem, « notre peuple dans la bande de Gaza continue d’être victime d’un extermination continue par divers moyens, notamment le maintien du siège, l’empêchement de l’entrée de matériaux d’abri appropriés, la restriction de l’aide humanitaire et la fermeture des points de passage. Cela place la communauté internationale devant assumer ses responsabilités morales et politiques urgentes envers la population civile. »

Dans la nuit, des pluies torrentielles ont inondé les tentes des personnes déplacées dans la bande de Gaza suite à l’arrivée de la tempête polaire Beron. Celle-ci a submergé les tentes et les familles déplacées, confrontées à un froid glacial et à un manque criant de ressources et d’abris.

Le cri d’un père en deuil qui s’est réveillé à l’aube pour découvrir sa tente et ses enfants submergés par l’eau de pluie, en raison de la tempête polaire qui exacerbe les souffrances des personnes déplacées à Gaza.

#فيديو | « أغثنا يا الله »… صرخة أبٍ مكلوم استيقظ فجراً ليجد خيمته وأطفاله غارقين بمياه الأمطار، جرّاء المنخفض الجوي القطبي الذي يفاقم معاناة النازحين في غزة. pic.twitter.com/VdUpKbSNFi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 10, 2025

Dans ce contexte, Mahmoud Bassal, a évoqué les dangers attendus de cette tempête, déclarant que la situation « sera extrêmement difficile dans la bande de Gaza, où des milliers de personnes ont été tuées lors du génocide israélien et qui souffre d’un effondrement généralisé ».

M.Bassal a poursuivi que « les camps, les abris et les bâtiments délabrés « subiront d’importants dégâts et pourraient s’effondrer, provoquant plus de victimes ».

Il a également expliqué que les abris situés dans les zones basses « seront complètement submergés et ne pourront pas contenir le volume d’eau ».

« La bande de Gaza « sera inondée en raison des fortes pluies attendues, compte tenu de l’effondrement actuel de tous les aspects de la vie quotidienne », a-t-il renchéri.

Et M.Basal de conclure: « Cette guerre insensée a partiellement cessé, mais elle revient sous une autre forme : noyades, froid, inondations et glissements de terrain… Il est temps que la communauté internationale et les organisations prennent des mesures pour faire pression en faveur de l’entrée des caravanes dans la bande de Gaza. »