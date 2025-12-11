Le porte-parole de l’ambassade de Chine à Tel-Aviv a condamné la visite d’un responsable taïwanais en « Israël », affirmant que la question taïwanaise touche à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et constitue une « ligne rouge infranchissable ».

Selon les médias israéliens, le porte-parole a déclaré que l’ambassade exhorte une nouvelle fois Israël à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et à corriger ses erreurs passées.

Le porte-parole a ajouté que Pékin exige d’Israël qu’il cesse d’envoyer des signaux aux forces séparatistes qui militent pour l’indépendance de Taïwan, soulignant la nécessité de respecter la position constante de la Chine sur ce sujet.

Trois sources avaient rapporté que le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu, avait récemment effectué une visite surprise en Israël, Taïwan cherchant à renforcer sa coopération en matière de défense avec Israël, selon Reuters.

Comme la plupart des autres pays, Israël ne reconnaît officiellement que Pékin et non Taipei. Si les hauts diplomates taïwanais effectuent des déplacements à l’étranger, leurs voyages en « Israël » sont rares.

Néanmoins, Taïwan considère Israël comme un partenaire démocratique important et lui a apporté un soutien indéfectible après l’attaque du Hamas contre les colonies israéliennes dans l’enveloppe de Gaza en octobre 2023 et la guerre génocidaire qui s’en est suivie à Gaza. Depuis lors, les relations bilatérales se sont renforcées.

Des sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet, ont indiqué à Reuters que M. Wu s’était rendu en « Israël » ces dernières semaines. Deux d’entre elles ont précisé que ce voyage avait eu lieu ce mois-ci. Les sources ont refusé de donner des détails sur les personnes rencontrées ou les sujets abordés, notamment si M. Wu avait évoqué le nouveau système de défense aérienne multicouche taïwanais, baptisé T-Dome, inauguré par le président Lai Ching-te en octobre et inspiré en partie du système israélien.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères s’est refusé à tout commentaire concernant la visite de M. Wu en Israël.

« Taïwan et Israël partagent les valeurs de liberté et de démocratie et continueront de promouvoir de manière pragmatique des échanges et une coopération mutuellement bénéfiques » dans des domaines tels que le commerce, la technologie et la culture, et accueillent favorablement d’autres « formes de coopération mutuellement avantageuses », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Wu était auparavant l’ambassadeur de facto de Taïwan à Paris et compte parmi les plus fervents défenseurs de Taipei sur la scène internationale.

Son dernier déplacement officiel à l’étranger remonte au 19 novembre, lors de sa participation à la Conférence de Berlin sur la sécurité.

S’adressant à la presse le mois dernier à Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, a déclaré : « Il est évident qu’en matière de technologie et de défense, il existe un apprentissage mutuel et certaines interactions » entre Taïwan et Israël. De même que Taïwan a proposé son système T-Dome, Israël a développé le Dôme de fer, a-t-il ajouté.

Le T-Dome et le système israélien présentent des similitudes, mais aussi des différences.

Le système de défense multicouche d’Israël comprend le Dôme de fer, la Fronde de David, le système Arrow et le THAAD de fabrication américaine. Le Dôme de David vise à établir un mécanisme « capteur-tireur » plus efficace et intégré pour un taux de destruction plus élevé, en intégrant des systèmes existants comme les missiles Patriot de fabrication américaine et les missiles Sky Bow de fabrication taïwanaise, ainsi que des canons antiaériens.

Taïwan a une présence diplomatique limitée au Moyen-Orient, bien que Taïwan et Israël disposent d’ambassades de facto à Tel Aviv et à Taipei.

Taïwan, dont le gouvernement rejette les revendications de souveraineté de Pékin, a accueilli des responsables et des parlementaires israéliens.

En octobre, Wu a rencontré à Taipei Yinon Aaroni, directeur général du ministère israélien des Affaires sociales et du Bien-être, tandis qu’en septembre, le président taïwanais Lai Ching-te a reçu six parlementaires israéliens dans ses bureaux.

Toujours en octobre, lors d’un dîner organisé à Taïwan par l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Lai a déclaré que la détermination et la capacité d’Israël à défendre son territoire constituaient un « modèle précieux » pour Taïwan, citant l’histoire biblique de David contre Goliath.

Taïwan s’est retrouvé impliqué dans l’attaque israélienne de l’année dernière contre des responsables du Hezbollah au Liban, après que les bipeurs (pagers) piégés utilisés portaient la marque d’une entreprise taïwanaise. À l’époque, Taïwan et « Israël » ont minimisé l’impact de cet incident sur leurs relations bilatérales.

