Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé un décret désignant le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), l’une des principales organisations de défense des droits des musulmans aux États-Unis, comme « organisation terroriste étrangère », devenant ainsi le deuxième gouverneur républicain à prendre une telle mesure en quelques semaines seulement.

La section floridienne du CAIR a annoncé mardi, lors d’une conférence de presse à Tampa, avoir déposé une plainte pour contester cette décision. La directrice exécutive par intérim de la section, Hiba Rahim, a qualifié la mesure de DeSantis de « diffamatoire et inconstitutionnelle », affirmant que cette désignation « n’a aucun fondement en droit ni en fait ».

La décision de la Floride repose sur des allégations selon lesquelles l’organisation aurait des liens avec le Hamas, faisant notamment référence à l’attentat du 7 octobre 2013. Le CAIR nie catégoriquement tout lien avec ce groupe.

Cette décision fait suite à une mesure similaire prise le mois dernier par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, une décision que l’organisation conteste également devant un tribunal fédéral, la qualifiant de tentative « inconstitutionnelle » de la sanctionner pour ses positions.

DeSantis a déclaré aux journalistes qu’il se félicitait de cette action en justice, affirmant qu’elle offrait à l’État l’opportunité d’examiner les documents financiers et autres pièces du CAIR dans le cadre de la procédure judiciaire.

Son décret a également désigné les Frères musulmans comme « organisation terroriste étrangère », bien que le gouvernement américain n’ait pas encore adopté une telle désignation pour le CAIR.

Cette décision intervient alors que le président américain Donald Trump a lancé le mois dernier une procédure qui pourrait aboutir à la désignation de certaines branches des Frères musulmans au Liban, en Égypte et en Jordanie comme « organisations terroristes », une directive que le groupe a qualifiée dans une précédente déclaration de « politiquement motivée et dépourvue de tout fondement juridique ou sécuritaire crédible ».

Le décret de Floride prévoit des mesures visant à empêcher le CAIR d’obtenir des contrats, des emplois ou des financements de l’État.

Il convient de noter que le Conseil des relations américano-islamiques a été fondé en 1994 et possède des antennes dans une vingtaine d’États américains.

