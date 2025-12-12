Le porte-parole de l’ambassade de Chine à Tel-Aviv a condamné la visite d’un responsable taïwanais en « Israël », affirmant que « la question taïwanaise touche à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et constitue une ligne rouge infranchissable ».

Selon les médias israéliens, le porte-parole a déclaré que « l’ambassade exhorte une nouvelle fois Israël à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et à corriger ses erreurs ».

Le porte-parole a ajouté que « Pékin exige d’Israël qu’il cesse d’envoyer des signaux aux forces séparatistes qui militent pour l’indépendance de Taïwan », soulignant « la nécessité de respecter la position constante de la Chine sur ce sujet ».

« Auparavant, trois sources avaient rapporté que « le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu, avait récemment effectué une visite surprise en Israël, Taïwan cherchant à renforcer sa coopération en matière de défense », selon Reuters.

Source: Médias