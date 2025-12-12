Le Ghana a annoncé « l’expulsion de trois Israéliens en réponse à Israël, qui avait maltraité des voyageurs ghanéens à l’aéroport Ben Gourion et procédé à l’expulsion injustifiée de trois de ses citoyens », selon un communiqué du ministère ghanéen des Affaires étrangères.

Le gouvernement ghanéen a déclaré avoir été « contraint de réagir de la même manière » face au traitement infligé par Israël à ses citoyens, ajoutant que « le gouvernement du Ghana continuera de protéger la dignité de ses citoyens ainsi que celle des citoyens d’autres pays ».

Le communiqué a indiqué que « le Ghana a convoqué le chargé d’affaires israélien à Accra, l’ambassadeur étant absent du pays », et a précisé que « les deux gouvernements se sont engagés à rechercher une solution amiable à ce différend ».

Le communiqué a conclu : « Le Ghana attend de ses citoyens qu’ils soient traités avec dignité et respect, tout comme les autres gouvernements attendent du Ghana qu’il traite les leurs. »

Le gouvernement ghanéen a condamné mercredi le traitement « inhumain » infligé à ses citoyens à l’aéroport Ben Gourion d’Israël, suite à la détention ou à l’expulsion de plusieurs voyageurs, et a indiqué envisager des mesures similaires.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les voyageurs ghanéens avaient été « délibérément soumis à un traitement inhumain et douloureux » depuis dimanche. Il a précisé que « sept citoyens, dont quatre membres d’une délégation parlementaire, avaient été détenus sans motif justifiable et n’avaient été libérés qu’après plusieurs heures d’intervention diplomatique, tandis que trois autres avaient été expulsés ».

« La délégation parlementaire participait à une conférence internationale sur la cybersécurité à Tel Aviv, tandis que les trois voyageurs expulsés sont rentrés au Ghana par le premier vol disponible », selon le ministère.

« Ce comportement répréhensible des autorités israéliennes est extrêmement provocateur et inacceptable », indique le communiqué, ajoutant que « le ministère des Affaires étrangères convoquera des représentants de l’ambassade d’Israël à Accra pour leur faire part de son mécontentement avec la plus grande fermeté ».

Le ministère a affirmé que « l’allégation du gouvernement israélien selon laquelle l’ambassade du Ghana aurait manqué à son obligation de coopérer au rapatriement de ses citoyens est totalement infondée », ajoutant que « la mission à Tel-Aviv avait répondu présente et respecté le droit international ».

Source: Médias