Le président américain, Donald Trump, est « extrêmement frustré » par l’Ukraine et la Russie, a rapporté jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, soulignant qu’il voulait à présent « des actes » pour mettre fin à la guerre.

« Le président est extrêmement frustré par les deux camps impliqués dans cette guerre, et il en a assez des réunions qui n’ont d’autre but que de se réunir », a déclaré à la presse Karoline Leavitt. « Il ne veut plus des paroles. Il veut des actes. Il veut que cette guerre prenne fin », a-t-elle poursuivi.

« Son émissaire (Steve) Witkoff et son équipe continuent les discussions avec les deux camps au moment même où nous parlons », a précisé Karoline Leavitt.

Donald Trump avait déclaré la veille que les dirigeants européens voulaient organiser une réunion sur l’Ukraine ce week-end, mais que la participation américaine n’était pas acquise.

« S’il y a une réelle chance de signer un accord de paix, si nous sentons que ces réunions méritent que quelqu’un des Etats-Unis y consacre son temps ce week-end, alors nous enverrons un représentant », a repris la porte-parole de l’exécutif américain.

« Nous ne sommes toujours pas sûrs de savoir si une paix réelle peut être obtenue et si nous pouvons véritablement faire avancer les choses », a-t-elle conclu.

Kiev a de son côté annoncé mercredi avoir remis aux Etats-Unis sa version amendée du plan américain destiné à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Source: AFP