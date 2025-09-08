Le Guide suprême de la Révolution islamique iranienne, l’Ayatollah sayyed Ali Khamenei, a affirmé, lors d’une réunion avec des membres du gouvernement, que « la récente visite du président iranien en Chine a été très positive », soulignant « son importance pour le renforcement des relations bilatérales ».

L’Ayatollah sayyed Ali Khamenei a indiqué sur son compte X que « la visite de Pezeshkian en Chine a jeté les bases des événements majeurs dont l’Iran a besoin, tant sur le plan économique que politique », notant que « cette visite contribuera à renforcer la position régionale et internationale de l’Iran ».

Lors de sa visite à Shanghai, le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé que « son pays, en coordination avec la Russie et la Chine, a remis une lettre conjointe au Conseil de sécurité de l’ONU concernant le mécanisme dit de snapback des sanctions ».

Source: Médias