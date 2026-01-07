Le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a réagi mardi aux informations parues dans les médias israéliens selon lesquelles Tel-Aviv aurait transmis des assurances à Téhéran par l’intermédiaire de Moscou, niant toute intention de lancer une attaque militaire. Il a exprimé « son scepticisme total quant à la crédibilité de ces messages ».

Dans un message publié sur la plateforme X, l’ayatollah Khamenei a déclaré : « L’ennemi est malveillant et d’une tromperie incessante ; il est indigne de confiance. » Il s’est interrogé « sur les raisons pour lesquelles Israël, comme il l’a décrit, avait demandé un cessez-le-feu pendant la guerre de douze jours, avant d’envoyer des messages affirmant son refus de combattre.

Son éminence a ajouté que « la véritable raison de l’absence d’attaque israélienne réside dans la force du peuple iranien, et non dans un quelconque changement de position de l’entité sioniste ».

Un reportage de la chaîne israélienne Kan a indiqué que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu a sollicité l’aide du président russe Vladimir Poutine pour transmettre ces messages à l’Iran dans un contexte de tensions entre Israël et Téhéran », précisant que «les messages ont été transmis par téléphone entre Netanyahu et Poutine ces derniers temps ».

Source: Médias