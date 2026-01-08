Un drone israélien a tiré deux missiles sur un véhicule sur la route Jouya-Wadi Jilo, au sud du Liban. Des témoins oculaires ont rapporté que les ambulanciers ont transporté un blessé du lieu de l’attaque vers un hôpital local.

Le Centre des opérations d’urgence relevant du ministère de la Santé publique, a publié un communiqué annonçant que « le raid de l’ennemi israélien sur un véhicule dans le village de Joyya, dans le caza de Tyr, a fait un martyr et un blessé ».

Notre correspondant a rapporté que « l’artillerie israélienne a ciblé cet après-midi les périphéries du village de Aitaroun avec trois obus de mortier » ».

Notre correspondant a noté que « des drones israéliens ont survolé la banlieue sud de Beyrouth et ses environs à basse altitude ».

Source: Al-Manar