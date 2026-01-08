Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont tué huit personnes, dont cinq enfants, a affirmé jeudi la Défense civile du territoire palestinien.

Elles sont décédées dans des incidents distincts, a déclaré à l’AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premier secours opérant sous l’autorité du mouvement Hamas.

« En moins de 24 heures, les forces d’occupation israéliennes ont commis plusieurs crimes contre des civils non armés dans le sud et le nord de la bande de Gaza, en ciblant des tentes et des habitations abritant des personnes déplacées », a-t-il assuré.

Dans le sud de Gaza, un drone a frappé une tente dans un camp de déplacés, faisant quatre morts, tous des enfants, tandis qu’un autre tir a fait une victime près de Khan Younès, affirme la même source.

Raid sur les tentes dans l’école Abou Hussein dans la camp de Jabalia au nord de l’enclave

Et dans le nord, une fillette de 11 ans a été tuée près du camp de Jabalia, a ajouté M. Bassal, faisant aussi état du décès d’un adulte dans une frappe sur une école, et d’un autre dans une tente (tous dans le nord du territoire).

Selon le mouvement Hamas, « les bombardements continus menés par l’occupation sur des zones de la bande de Gaza et le martyre de personnes, dont la plupart sont des enfants, constituent une dangereuse escalade criminelle et une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu, dans le but de semer la confusion, de revenir sur les obligations de l’accord et de perturber la transition vers la deuxième phase ».

Sollicitée par l’AFP, l’armée d’occupation israélienne a dit « se renseigner » sur les faits rapportés. Plus tôt jeudi, elle avait indiqué dans un communiqué avoir « frappé avec précision » un endroit de la ville de Gaza, en réponse au lancement d’un « projectile ».

Une trêve, entrée en vigueur le 10 octobre entre l’entité sionsite et le Hamas, a été violée des dizaines de fois , tandis que la situation humanitaire dans le territoire reste critique en raison des strictions israéliennes draconiennes. Interdisant entre autres l’entrée des médicaments devenus une denrée rare ou d’un prix inabordable. Un virus s’est propagé menaçant la vie des enfants, selon cette jeune mère de trois enfants qui se plaint aussi de la propagation des souris et des rats dans les tentes.

Un total de 425 Palestiniens ont été tués depuis cette date, d’après le ministère de la Santé de la bande de Gaza. L’armée israélienne a pour sa part fait état de trois soldats tués.

Images récentes de Khan Younès au sud

Source: Divers