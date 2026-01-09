La chaîne israélienne Channel 13 a rapporté « qu’un incident naval sensible et exceptionnel s’est produit hier, mercredi, au large de Gaza, entre les marines israélienne et égyptienne ».

La chaîne a ajouté qu’« un navire de la marine égyptienne, en provenance du Sinaï, est entré dans la zone maritime restreinte imposée par le blocus naval de la bande de Gaza ».

Elle a également indiqué que la marine israélienne a mobilisé des patrouilleurs du commandement Sud et a ordonné au navire de s’arrêter. Face à son refus, des coups de semonce ont été tirés.

Source: Médias