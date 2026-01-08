Le secrétaire du département US de l’Énergie, Chris Wright, a confirmé que « son pays entend gérer les ventes de pétrole vénézuélien pour une durée indéterminée ».

Il a indiqué que « les recettes pétrolières seront déposées sur des comptes bancaires sous contrôle du gouvernement américain », ajoutant que « ‘ces fonds seront utilisés au profit des peuples américain et vénézuélien ».

Le président américain, Donald Trump, avait précédemment déclaré que « les autorités intérimaires vénézuéliennes livreraient entre 30 et 50 millions de barils de pétrole de haute qualité aux États-Unis ».

Il a expliqué que « le pétrole serait vendu au prix du marché »’, soulignant « sa décision de contrôler personnellement le produit de la vente ».

Dans ce contexte, le département américain de l’Énergie a publié un communiqué mercredi, affirmant que « le pétrole sera transporté à destination et en provenance du Venezuela uniquement par des voies légitimes et autorisées, conformément à la législation américaine et aux impératifs de sécurité nationale des États-Unis ».

Le communiqué ajoute que « les États-Unis lèveront sélectivement les sanctions afin de permettre le transport et la vente de pétrole brut et de produits pétroliers vénézuéliens sur les marchés mondiaux ».

Le Département d’État a ajouté dans sa déclaration que « des solvants américains (pétrole brut léger) seront acheminés vers le Venezuela, selon les besoins, pour mélanger et raffiner le pétrole brut lourd (à haute viscosité) vénézuélien, améliorant ainsi sa production et son transport, dans le cadre d’un processus de modernisation, d’expansion et de développement ».

Il a poursuivi : « Les États-Unis autoriseront l’importation de certains équipements, pièces et services pétroliers afin de compenser des décennies de déclin de la production et de permettre une croissance à court terme. Cela inclura des technologies, une expertise et des investissements provenant des États-Unis et d’autres partenaires énergétiques internationaux. »

Le communiqué a souligné que « les États-Unis ont commencé à commercialiser le pétrole brut vénézuélien sur le marché mondial, pour le compte des États-Unis, du Venezuela et de leurs alliés ».

Il a précisé « être en contact avec les principales sociétés de commercialisation de matières premières et les banques internationales afin de faciliter ces ventes de pétrole brut et de produits pétroliers et de fournir le soutien financier nécessaire ».

Source: Médias