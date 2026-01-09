Notre correspondant dans le sud du pays a rapporté « qu’un drone ennemi a ciblé une voiture sur la route Bnaafoul-Qanarit, dans le caza de Saida ».

Le ministère libanais de la Santé a annoncé ce jeudi le « martyre d’un citoyen tué lors d’un raid ennemi israélien contre une voiture sur la route Zita-Bnaafoul, dans le caza de Saida ».

Notre correspondant avait précédemment rapporté que « des drones ennemis avaient ciblé et détruit, à l’aube, des centaines de blocs de béton empilés devant une maison dans la ville de Taybeh » .

Notre correspondant a également rapporté que vers 1 h 45, « les forces ennemies avaient mené une importante opération de bombardement dans la ville de Houla, détruisant un immeuble résidentiel de trois étages ».

Ces attaques s’inscrivent dans le cadre des violations continues par l’ennemi israélien de l’accord de cessation des hostilités, publiée sous l’égide des États-Unis et de la France le 27 novembre 2014, de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies de 2006, ainsi que de la souveraineté libanaise.

Le nombre de violations israéliennes de cet accord dépasse les 4 000, par voie terrestre, maritime et aérienne.

Source: Médias