L’Iran considère comme une « menace » les déclarations du président américain et du Premier ministre israélien concernant les manifestations en cours « et ne tolèrera pas que cela se poursuive sans répondre », a déclaré mercredi le chef de l’armée iranienne.

« L’Iran islamique considère l’escalade de la rhétorique ennemie contre la nation iranienne comme une menace », a affirmé le général Amir Hatami, cité par l’agence Fars.

« Si l’ennemi commet une erreur, nous riposterons avec plus de fermeté » que lors de la guerre des 12 jours en juin provoquée par ‘Israël’ et les Etats-Unis contre l’Iran, a aussi assuré M. Hatami.

Donald Trump a menacé ces derniers jours d’intervenir militairement en Iran si des manifestants étaient tués, tandis que Benjamin Netanyahu leur a apporté son soutien.

En Iran, des manifestations ont commencé la semaine dernière après que des commerçants de Téhéran ont temporairement fermé leurs magasins pour protester contre la chute brutale de la valeur de la monnaie nationale qui a enregistré un niveau record face au dollar américain.

Les autorités iraniennes ont reconnu les difficultés économiques que rencontrent les citoyens et ont déclaré que les manifestations pacifiques sont légitimes. Parallèlement, elles ont mis en garde contre les tentatives d’instrumentalisation de cette situation par des éléments soutenus depuis l’étranger pour attiser les violences.

Par ailleurs, le chef du pouvoir judiciaire iranien a averti que les États-Unis et ‘Israël’ avaient ouvertement soutenu la propagation de l’insécurité en Iran, ajoutant que les émeutiers qui tentaient de profiter des manifestations seraient traités « avec fermeté et sans clémence ».