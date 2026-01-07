Le secrétariat du Conseil de défense iranien a réagi ce mardi aux menaces israéliennes et américaines, déclarant : « Toute poursuite d’une attitude hostile envers le pays entraînera une riposte ferme et proportionnée. »

Dans un communiqué, le Secrétariat a condamné « l’escalade des menaces et des déclarations interventionnistes dirigées contre le pays», soulignant que « la sécurité, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Iran constituent des lignes rouges infranchissables et que toute agression ou poursuite d’un comportement hostile se verra répondre de manière proportionnée, ferme et décisive ».

Le communiqué a indiqué que « la République islamique d’Iran, dans le cadre de son droit légitime à la légitime défense, ne se contente pas de réagir après coup, mais considère les signes concrets de menace comme faisant partie intégrante de l’équation sécuritaire ».

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a menacé Téhéran hier, déclarant « qu’Israël ne permettrait pas à l’Iran de reconstruire son programme de missiles balistiques », quelques jours après une menace similaire proférée par le président américain Donald Trump.

Il convient de noter que l’Iran est secoué par une vague de manifestations depuis le 28 décembre, déclenchée par la hausse du coût de la vie, et qui s’est étendue à au moins 25 des 31 provinces du pays.

Dans ce contexte, des éléments subversifs ont instrumentalisé les manifestations pacifiques, se livrant à des émeutes et à des actes de vandalisme, ciblant des infrastructures publiques, des bâtiments gouvernementaux et même des installations militaires, dans le but de semer le chaos et la panique au sein de la population.

Plus tôt dans la journée, le Conseil national de défense iranien a publié une déclaration mettant en garde contre la poursuite des politiques de menaces et d’ingérence menées par les « ennemis de longue date de l’Iran », affirmant que ces politiques contreviennent clairement aux principes et résolutions internationaux et visent à « diviser et nuire à l’Iran ».

Un réseau d’espionnage de 10 personnes démantelé dans le nord de l’Iran

La télévision d’État iranienne a annoncé aujourd’hui que « les autorités de la province de Mazandaran, dans le nord de l’Iran, ont démantelé un réseau d’espionnage de 10 personnes ».

Selon le communiqué, « le réseau était dirigé par un séparatiste en fuite résidant actuellement en Allemagne ».

Plus tôt, la police de Téhéran a indiqué que « les services de renseignement de la police de la capitale ont découvert la cachette de plusieurs suspects arrêtés en lien avec les récentes émeutes à Téhéran ».

Source: Médias