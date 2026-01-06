Il n’y a pas d’énigmes face au grand tueur, ni de questions nécessitant des devins ou des liseurs de sable. La situation est d’une clarté absolue, peut-être la plus limpide de notre histoire moderne : un criminel dirige un gang transfrontalier et annonce sa logique sans détour : « Je suis votre seigneur suprême, ce que j’exige, vous devez l’exécuter. Si vous vous soumettez pacifiquement, je vous accorderai une vie d’esclaves ; si vous refusez, je vous tuerai et j’exterminerai votre descendance. »

Face à ce monstre, les gens sont divisés. Un groupe non négligeable estime que le salut passe par l’obéissance à ses exigences, s’accrochant à l’illusion d’un changement futur. À l’opposé, une minorité réalise que ce qui est proposé n’est pas une recherche de compromis, mais un projet de mise à mort globale, que nous restions la tête haute ou que nous rampions sous terre.

Pour ces derniers, la logique est claire : résistons, privons-le de la condition de capitulation, car il reste un espoir que la résistance au monstre puisse provoquer un grand changement.

Les partisans de la reddition partent d’une acceptation de la défaite avant même le premier coup de feu, sous prétexte que la puissance du monstre est inégalable. Généralement, ils penchent vers le plus fort et l’admirent, fût-il un tueur, bien que l’histoire prouve qu’ils ont testé ce choix pendant des siècles… et que seuls quelques-uns en ont réchappé, transformés aujourd’hui en simples outils de collecte au profit du monstre lui-même.

Quant à l’autre camp, il n’est ni illusoire ni insensé. Il sait que l’histoire enseigne aux peuples qu’une résistance fondée sur la connaissance, la capacité et la volonté est apte à faire dérailler les projets les plus dangereux. Les empires qui ont survécu des siècles n’ont-ils pas chuté sous la pression de la résistance ? L’Europe féroce n’a-t-elle pas perdu la majeure partie de son influence en moins d’un siècle à cause de résistances sérieuses ? Les guerres américaines au début de ce millénaire ne se sont-elles pas soldées par des pertes colossales affectant son projet de l’Afrique jusqu’au Golfe, en passant par l’Irak et l’Afghanistan ? Tout cela n’était pas le fruit de l’intelligence des soumis, mais le résultat d’une résistance intelligente.

Certains diront que l’Amérique, lorsqu’elle perdait, laissait le chaos derrière elle. C’est vrai. Mais il est également vrai qu’elle n’arrêtait pas la guerre ; elle la déplaçait simplement plus loin. Le blocus économique, les politiques de mise à mort par le feu, les épidémies ou la famine ne sont-ils pas des formes de guerres ouvertes ? Ce sont d’autres outils possédés par ce même monstre, qui n’accorde aucune importance aux règles morales et s’en vante publiquement, à l’instar du maître des monstres de notre époque, Donald Trump.

Dans nos pays et notre région, certains attendent leur tour dans cette série macabre. Ici aussi, une majorité appelle à la capitulation et acclame le monstre, pensant que cela rehaussera leur statut… comme s’ils ne voyaient pas les guerres des « petits monstres » qui se déroulent aujourd’hui dans la péninsule arabique, en Afrique du Nord et de l’Est.

En revanche, il existe dans nos pays une minorité convaincue et engagée dans le projet de résistance à ce monstre. Une minorité qui sait pertinemment qu’à mesure qu’elle avance, elle sera rejointe par beaucoup de ceux qui croulent aujourd’hui sous le poids de la peur pour leur vie.

Quoi qu’il en soit, le débat sur les grands choix ne sera pas utile ici. Ce qui est utile, et nécessaire pour tous, c’est de réaliser que personne dans nos pays n’a le pouvoir d’imposer sa vision aux autres par la force. Dans notre cas, chacun peut poursuivre ses conflits sur la direction à prendre et la manière d’agir.

Pourtant, tout ce débat se dissipe en un instant, car la décision de la guerre n’est aujourd’hui entre les mains d’aucun d’entre nous, mais exclusivement entre les mains du monstre lui-même. Ce monstre insatiable de guerres, car il ne se contente pas des richesses et des capacités qu’il a accumulées, mais veut tout.

Quand la guerre est régie par la volonté du monstre, la véritable question posée aux gens divisés devient une question existentielle. Celui qui a choisi la reddition ne peut imposer son choix aux autres ; et s’il tente de le faire… il ne trouvera personne pour le soutenir, hormis le monstre lui-même, seul camp prêt à offrir son « aide ».

À l’inverse, celui qui choisit la résistance n’attend l’aide de personne. C’est ce que nous ont appris les expériences du Liban face à l’occupation : le monde n’a jamais été à nos côtés tant que le coût était élevé. C’est pourquoi celui qui décide de résister sait d’avance qu’il sera contraint d’en assumer seul le prix, tout en veillant à ne pas entraîner tout le monde à payer le prix direct de ce choix.

C’est précisément ce que la résistance au Liban s’efforce de faire depuis les années 1990. Tout dommage ayant frappé le pays en général était dû à l’occupation et au blocus américain, et non au choix de la résistance en soi. Non pas parce que ce choix est sans coût, mais parce que la résistance n’est pas la partie capable de déclencher des guerres ou d’imposer des blocus. Tout ce qu’elle fait, c’est résister à ce monstre : parce qu’elle sait lire l’histoire, parce qu’elle refuse tout simplement de capituler, et parce qu’elle a compris qu’elle serait tuée qu’elle reste debout ou qu’elle s’agenouille. Mais elle sait aussi qu’elle a une chance réelle de faire échouer les objectifs du monstre et d’ouvrir une fenêtre d’espoir permettant à son peuple de vivre une vie meilleure.

Ce qui est pitoyable au Liban, c’est le spectacle de ceux qui applaudissent l’agression américaine contre le Venezuela. Ce sont les mêmes qui ont applaudi par le passé l’agression contre l’Iran, l’Irak, la Syrie, et même contre le Liban lui-même… Ils lèvent leurs verres en signe de joie, souhaitant que le monstre réussisse à éliminer tous ceux qu’ils considèrent comme des adversaires. Pourtant, ils sont aujourd’hui incapables, ou n’osent pas, ou n’ont même pas le droit moral d’exprimer une position claire sur le conflit en cours entre l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis… ce conflit militaire qui se déroule sur le sol d’un État tiers nommé le Yémen.

Ces mêmes silencieux n’étaient-ils pas ceux qui élevaient la voix en signe de protestation lorsque le Hezbollah envoyait des renforts pour aider les deux tiers du peuple yéménite face à l’agression menée par le duo saoudo-émirati ? Une poignée d’experts, menés par le martyr et héros Haitham al-Tabtabai au Yémen, constitue-t-elle une menace pour le Yémen, son peuple, le Liban et la région… plus que ne le font les armées de mercenaires dirigées par l’Arabie Saoudite et les Émirats dans cette zone ?

Une fois de plus, il est inutile de discuter avec ceux qui ont peur du monstre, où qu’ils soient. Et il est stupide, voire insensé, de continuer à parler de droit international, de souveraineté des États et de droits de l’homme.

Le seul débat qui s’offre à nous aujourd’hui est de nous demander :

Sommes-nous suffisamment préparés pour la guerre à venir avec tous ses feux, ou sommes-nous désormais capables de surprendre l’ennemi sans avoir besoin de l’attendre ?

Par Ibrahim Al-Amine

Source : Al-Akhbar

Source: Média