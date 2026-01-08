Des sources à Aïn al-Tineh -bureau du président du Parlement, Nabih Berri- ont indiqué mercredi à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « des tentatives sont en cours pour modifier le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), voire pour obtenir le retrait de certains pays, afin d’accroître la pression ».

Ces sources ont précisé que « le respect des résolutions internationales guidera la prochaine phase des négociations menées au sein du mécanisme onusien ».

Elles ont ajouté que « la prochaine du bataille du Liban sera de nature diplomatique, notamment au Conseil de sécurité de l’ONU », et que « le Liban devra respecter la résolution 1701, ainsi que l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2014 ».

Il convient de noter que plus d’un an s’est écoulé depuis la signature de l’accord de cessez-le-feu et que, malgré l’engagement total du Liban à le respecter, « Israël » continue de le violer quotidiennement, entraînant la mort de civils, dont des femmes et des enfants.

