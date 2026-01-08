A l’issue de sa réunion ordinaire tenue ce jeudi 8 janvier 2026 pour examiner plusieurs questions politiques et parlementaires, Le bloc parlementaire du Hezbollah, Fidélité à la Résistance a publié la déclaration suivante :

(( Le monde assiste aujourd’hui à la honteuse révélation des agissements de l’administration américaine, qui a atteint le comble de la tyrannie, de l’arrogance et de l’hypocrisie, violant effrontément les valeurs, les principes et les lois sur lesquels repose le système des relations internationales, censé protéger la paix et la sécurité internationales.

Les pratiques américaines, avec leurs effets et leurs conséquences, vont bien au-delà de l’enlèvement du président d’un État souverain reconnu et de son épouse, de la fabrication d’accusations contre lui et de son procès, dans le but de représailles préventives pour des raisons politiques et économiques, visant à dominer et à s’emparer des richesses et des ressources de cet État, comme l’a déclaré le président américain lui-même. Cela menace le système international et les fondements de sa stabilité dans ses dimensions civilisationnelle, humanitaire et politique, notamment les relations entre États, nations et peuples, les institutions internationales et le système des droits fondamentaux sur lequel repose l’ordre international – à savoir la souveraineté, la liberté, le droit à l’autodétermination et le respect de l’identité et des particularités sociales, civilisationnelles et politiques des peuples – faisant ainsi planer le risque d’un chaos généralisé et d’un retour aux heures les plus sombres de l’histoire humaine.

Le Bloc Fidélité à la Résistance déplore l’attitude des pays occidentaux alliés à l’administration américaine, en particulier l’état dans lequel l’humanité a été plongée suite à leur alignement sur ses positions et ses agissements. Il déplore également la situation des pays de notre région, qui se soumettent, se considérant comme de simples pions des puissants et persuadés que la sécurité ne peut être atteinte que par la soumission, la corruption et la capitulation.

Depuis sa position parlementaire, le Bloc affirme ce qui suit :

Une condamnation sans équivoque de toutes formes d’intimidation, d’agression, de menaces de guerre et d’imposition de conditions et d’accords par la force contre tout pays ou peuple dans le monde, dans l’objectif d’usurper son droit légitime de choisir son système et son approche politiques, de déterminer son propre destin et de préserver sa souveraineté et ses droits librement et conformément au droit international applicable – que ce soit le Venezuela, le Danemark, la Syrie, l’Iran, le Liban, la Palestine ou toute autre nation ou peuple dans le monde. Le Bloc réitère son appel à tous les Libanais à s’unir contre l’occupation sioniste, qui doit être chassée de notre pays par tous les moyens disponibles. Mettre fin à cette occupation doit être une priorité nationale, car s’abstenir de le faire donnera à l’ennemi l’occasion de saper leur unité, d’attiser les divisions et de consolider et d’étendre son occupation, détruisant ainsi les espoirs et les rêves de tous les Libanais d’une nation souveraine, libre, sûre, indépendante, unie et prospère. Le bloc estime que l’ennemi sioniste continue de violer la souveraineté du Liban et de menacer sa sécurité et sa stabilité par des assassinats, des attentats à la bombe, des destructions, des violations de l’espace aérien et des eaux territoriales, l’occupation de territoires et la détention de prisonniers, ainsi que par l’empêchement des citoyens de retourner sur leurs terres et de reconstruire leurs maisons.

Le Liban, en tant qu’État, peuple, armée et résistance, ayant rempli ses obligations au titre de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024 au Sud-Liban, le gouvernement libanais doit mobiliser toutes ses ressources et exercer toutes les pressions possibles pour contraindre l’ennemi à respecter ses engagements, à commencer par un cessez-le-feu complet et inconditionnel et un retrait total des troupes. Il doit éviter toute concession qui encouragerait l’ennemi à poursuivre son chantage.))

Source: Al-Manar