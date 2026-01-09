Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé jeudi à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, à la tête d’une délégation. Il a été accueilli par les députés Hussein Hajj Hassan et Hassan Ezzedine, Khalil Hamdan représentant le président du Parlement Nabih Berri, l’ambassadeur iranien au Liban Mojtaba Amani, la directrice du protocole au ministère des Affaires étrangères Rola Noureddine, le consul Rodrigue Khoury, Talal Hatoum membre du bureau politique du mouvement Amal, le conseiller culturel iranien Mohammad Reza Mortazai, ainsi que des représentants des mouvements Hamas, Jihad islamique et du rassemblement des Oulémas musulmans.

Araghchi a déclaré aux journalistes que « la région fait face à des défis et menaces graves, dont les plus préoccupantes proviennent de l’entité sioniste ».

Il a rappelé que « sept pays de la région, dont l’Iran et le Liban, ont été attaqués par l’entité sioniste au cours des deux dernières années et que certains pans du territoire libanais restent sous occupation ». Il a souligné que « l’accord de cessez-le-feu signé l’an dernier a été violé à plusieurs reprises ».

Le ministre a précisé que « le premier objectif de sa visite était de mener des consultations intensives avec les hauts responsables libanais sur ces menaces et défis », insistant sur « le rôle stratégique du Liban pour la paix et la stabilité régionales ». Il a ajouté que « la république islamique de l’Iran entretient des consultations avec tous les pays de la région et que le timing de sa visite à Beyrouth revêt une importance particulière ».

Il a également indiqué que « le deuxième objectif de sa visite est de renforcer les relations bilatérales, historiques sur les plans politique, économique et culturel ». Il a annoncé notamment des discussions avec le ministre libanais de l’Economie focalisée sur la coopération économique et commerciale.

Le ministre des AE iranien a souligné « l’importance de l’héritage culturel partagé entre les deux pays » et a indiqué que « l’expansion des échanges culturels contribuerait à renforcer l’amitié et la coopération ». Il a réiteré « le soutien de la république islamique de l’Iran à l’unité, la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale du Liban », précisant que « Téhéran cherche à consolider les relations sur la base du respect mutuel et des intérêts communs ».

Interrogé sur les menaces israéliennes contre le Liban, M. Araghchi a affirmé que « son pays mènera des consultations étroites avec les responsables libanais ».

Concernant les menaces américaines et israéliennes contre l’Iran, il a rappelé que « les tentatives précédentes de frappes avaient échoué et que toute nouvelle tentative connaîtrait le même sort ». Il a insisté sur le fait que « la république islamique de l’Iran est prête à toute éventualité, ne cherche pas la guerre, mais est préparée, et reste ouverte à la négociation à condition qu’elle repose sur le respect mutuel », rejetant « toute discussion imposée unilatéralement ».

