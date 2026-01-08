La Russie a rejeté jeudi le plan européen prévoyant le déploiement d’une force multinationale composée de plusieurs milliers de soldats en Ukraine après la fin de la guerre, avertissant que toute présence militaire occidentale dans ce pays serait considérée par Moscou comme une « cible légitime ».

L’armée russe continue parallèlement de bombarder l’Ukraine, ciblant notamment ses infrastructures énergétiques : plus d’un million d’habitants des zones centrales de son territoire ont été privés jeudi d’eau et de chauffage, par des températures extrêmement basses, après des frappes nocturnes de drones.

Evoquant le dispositif militaire proposé par les Européens, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a averti : « Toutes ces unités et installations seront considérées comme des cibles militaires légitimes pour les forces armées de la Russie ».

« Ces avertissements ont été répétés à plusieurs reprises au plus haut niveau et restent d’actualité », a-t-elle ajouté.

Mme Zakharova a dénoncé les « déclarations militaristes » des soutiens européens de Kiev, estimant que ceux-ci constituaient un « axe de la guerre » après le sommet de Paris qui a réuni mardi les pays membres de la Coalition des volontaires, essentiellement européens.

L’Ukraine, qui fait face à une offensive russe de grande ampleur depuis 2022, s’est vu promettre des garanties de sécurité dont la mise en place d’une force multinationale devant dissuader Moscou d’attaquer à nouveau après la conclusion d’une paix qui reste jusqu’à présent hypothétique.

Le Royaume-Uni et la France ont signé à cette occasion une déclaration d’intention avec l’Ukraine, dans laquelle ils se disent prêts à déployer des soldats britanniques et français en cas de cessez-le-feu.

La Russie a prévenu à plusieurs reprises que tout déploiement militaire occidental en Ukraine serait pour elle une ligne rouge.

Garanties américaines

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a admis jeudi que la mise en oeuvre des garanties de sécurité promises à l’Ukraine était « impossible sans le consentement de la Russie, dont nous sommes probablement encore assez loin ».

Les Etats-Unis n’ont pour leur part pas été signataires de la déclaration dans la capitale française et les aspects précis de leur engagement militaire restent encore flous.

Volodymyr Zelensky a toutefois annoncé jeudi que le document sur les garanties de sécurité offertes par Washington à son pays était « pratiquement prêt » à être soumis pour approbation à Donald Trump.

La veille, le président ukrainien avait regretté « ne pas avoir reçu de réponse claire » de la part de ses alliés européens sur la manière dont ils réagiraient concrètement en cas de nouvelle attaque russe après la fin de la guerre déclenchée en 2022.

Zelensky a en outre affirmé que l’Ukraine devait maintenir pour assurer sa sécurité une armée forte de 800.000 hommes, soit deux fois plus grande que celles de la France et du Royaume-Uni combinées, et « dotée d’armes adéquates ».

Sur le terrain, à la suite de nouvelles frappes russes, plus d’un million de foyers de la région de Dnipropetrovsk, dans le centre de l’Ukraine, se sont retrouvés jeudi sans eau et sans électricité, selon les autorités, qui ont ensuite annoncé le rétablissement d’une partie du réseau.

Trois personnes ont par ailleurs été tuées dans une série de bombardements russes sur la région de Kherson, dans le sud, ont déploré les autorités locales.

« Briser l’Ukraine »

« La guerre de la Russie est dirigée spécifiquement contre notre peuple, contre la vie en Ukraine – une tentative de briser l’Ukraine », a dénoncé M. Zelensky.

Depuis le dévoilement fin novembre d’un plan de paix proposé par Washington, les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale se sont intensifiés, essentiellement entre Kiev et les Occidentaux.

La Russie continue de son côté d’exiger le retrait des forces ukrainiennes de 20% de la région orientale de Donetsk qu’elles contrôlent encore et un engagement juridiquement contraignant de l’Ukraine de non-adhésion à l’Otan.

Fin décembre, le président russe Vladimir Poutine a assuré que la Russie atteindrait ses objectifs, par la voie diplomatique ou par les armes.

A cet égard, les forces russes, plus nombreuses et mieux équipées, continuent leur progression. Jeudi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de la localité de Bratské dans le sud de la région de Dnipropetrovsk.

Le site internet de cartographie militaire DeepState, proche de l’armée ukrainienne, a également fait savoir mercredi soir que les troupes russes s’étaient emparées des localités d’Andriïvka dans la région de Soumy (nord-est) et de Novomarkové dans celle de Donetsk.

Source: AFP