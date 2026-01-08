Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que « l’entité sioniste viole ses engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu au Liban ».

À son arrivée à l’aéroport de Beyrouth ce jeudi, il a souligné que « notre région est actuellement confrontée à de nombreux défis et à des menaces sans précédent de la part d’Israël ».

« Nous sommes préparés à toute éventualité. Nous ne souhaitons pas la guerre, mais nous y sommes préparés, et nous sommes également prêts à négocier sur la base du respect mutuel », a-t-il réitéré.

M.Araghchi s’est dit heureux de se rendre à nouveau à Beyrouth : « Demain, je rencontrerai divers responsables libanais et le peuple libanais frère. Mon objectif principal est d’aborder diverses questions régionales et internationales. »

Et d’ajouter: « Le deuxième objectif de ma visite à Beyrouth est de renforcer les relations entre l’Iran et le Liban. »

Dans ce contexte, il a déclaré : « Je m’entretiendra et échangera des points de vue avec divers responsables libanais, notamment le Président de la République, le Premier ministre et le Président du Parlement, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères libanais. »

M.Araghchi a également expliqué que « l’Iran est en consultation constante avec tous les gouvernements et pays de la région, et cette visite intervient à un moment crucial pour le Liban », ajoutant : « Nous sommes déterminés à renforcer notre coopération. »

Et de renchérir : « Nous sommes convaincus que la position du gouvernement libanais est la même que la nôtre » et que « l’Iran a toujours soutenu et continue de soutenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Liban. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi : « L’Iran et le Liban, forts de leurs cultures et civilisations anciennes et riches, et unis par des liens profonds, consolideront davantage leurs relations bilatérales. »

« L’année dernière, le volume des échanges commerciaux a dépassé 110 millions de dollars, ce qui, s’il est révélateur, témoigne de l’ampleur du potentiel et des opportunités disponibles », précisant que son pays « souhaite établir des relations de coopération globales avec le Liban ».

« Lors de cette visite, nous explorerons les pistes d’une coopération conjointe ».

Conformément au programme de sa visite, M. Araghchi rencontrera, ce jeudi, cheikh Ali Khatib, vice-président du Conseil suprême islamique chiite, puis le ministre libanais de l’Économie et du Commerce, Amer Bsat.

M.Araghchi se rendra également, ce jeudi vers 16h45, au mausolée du Maitre des martyrs de la nation Sayed Hassan Nasrallah.

Le ministre iranien des Affaires étrangères poursuivra ses rencontres officielles, vendredi, avec son homologue libanais, Youssef Rajji, puis avec le président libanais Joseph Aoun, le mufti Abdel Latif Derian, le président du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre Nawaf Salam.

Il participera par ailleurs à une table ronde, suivie d’une séance de dédicaces de son ouvrage « Le pouvoir de la négociation », dans lequel il évoque son expérience diplomatique et sa vision de la gestion des négociations politiques complexes sous la pression et les sanctions internationales.