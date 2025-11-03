«Des négociations directes, et rien d’autre que des négociations directes »

En bref, tels sont les résumés d’une semaine de messages diplomatiques et sécuritaires adressés au Liban. L’idée n’est pas difficile à comprendre. Tom Barrack, l’envoyé spécial américain qui semble provoquer les gens ici, dit les choses telles quelles. Il explique que ce qu’il dit n’est rien d’autre que ce qu’il entend à Washington et à Tel Aviv. Cependant, Barrack ne nie pas qu’il espérait personnellement beaucoup de ses tentatives à Beyrouth. L’homme est très frustré par ce qu’il qualifie de « non-sens » chez les dirigeants libanais, et c’est ce qui l’amène à hausser le ton, même si cela dérange les Libanais…

Il est frappant de constater que Barrack s’efforce constamment de distinguer le chef du Parlement Nabih Berri du reste des responsables, auxquels il a tenu des propos désobligeants, qu’elles soient au pouvoir ou en dehors. Mais il a parlé de Berri d’une manière différente. Tout comme l’a fait le sénateur américain le plus sioniste, Lindsey Graham, lorsqu’il a déclaré à un ami après sa dernière visite au Liban qu’il était d’accord avec Barrack et qu’il n’y avait que Nabih Berri avec qui il était possible de parler.

Berri : le seul interlocuteur avec le Hezbollah

L’intérêt américain pour le Président du Parlement n’a rien à voir avec l’évaluation par l’Amérique de sa position sur l’origine du conflit. Mais les hommes d’affaires que Donald Trump a chargés des missions difficiles expriment ce qu’ils supposent être approprié pour le plan d’action. C’est ce qu’a dit Barrack : « Berri est le politicien libanais le plus expérimenté. Il a une bonne connaissance de la manière dont les décisions sont prises en Occident, et surtout, il est le seul interlocuteur avec qui vous avez l’impression de parler directement au Hezbollah. Il est franc, donne souvent des réponses décisives, et à plusieurs reprises, vous comprenez qu’il a besoin de temps pour donner une réponse claire ».

Mais Barrack, ainsi que Graham, et les autres, ne répondent pas à la raison de l’échec de leurs efforts avec l’autre côté de l’équation. Ils répètent le refrain selon lequel Israël est la partie la plus forte de l’équation, c’est lui qui a gagné la dernière guerre contre le Liban et la Syrie, et personne ne pourra faire pression sur lui pour ménager qui que ce soit, ni à Damas ni à Beyrouth.

Pour sa part, Morgan Ortagus explique aux responsables libanais : « Maintenant, vous avez une chance spéciale, étant donné que le Président Trump a de l’influence sur les dirigeants en Israël, par conséquent, utilisez cette opportunité, mais ils doivent d’abord présenter les cartes, et cela ne peut se faire que par la voie des négociations ».

A Aoun : vous nous avez promis

À ce stade, tout le monde revient à l’origine du problème. Et à Beyrouth, le Président Joseph Aoun ne portait pas de ceinture explosive lorsqu’il a demandé au commandant de l’armée de faire face aux incursions des forces d’occupation. Il choisissait plutôt un moment qui lui convenait pour protester contre les pressions américaines incessantes exercées sur lui. Il a peut-être réussi à exploiter le moment pour crier aux Américains : Donnez-moi quelque chose que je puisse utiliser pour faire aboutir les négociations. Mais ils ne lui répondent pas, et chaque fois qu’il tente de manœuvrer avec eux, ils reviennent le lui rappeler : vous nous avez promis, ainsi qu’à l’Arabie saoudite, un mois avant votre élection, que vous n’aviez besoin que de trois mois pour finaliser le plan de confinement des armes. Le délai est passé, nous vous avons donné un deuxième délai, et vous n’avez rien fait… En plus de cela, vous demandez à l’armée d’aider le Hezbollah au lieu de le désarmer ?

Geagea : Aoun comme Aoun

Bien sûr, on ne trouvera personne de plus heureux de l’état des dirigeants que les partisans des États-Unis. À Beyrouth, Samir Geagea mène la danse avec une extrême prudence. Il hausse progressivement le ton contre le Président Aoun et a décidé de s’engager dans une bataille avec le Président Berri.

Bien qu’il se considère en alliance avec le Président Nawaf Salam, il trouve désormais difficile de rester au gouvernement. Si l’Arabie saoudite le lui permettait, il en aurait démissionné il y a au moins deux mois. Mais Geagea, qui se prépare pour les élections législatives – même si elles n’ont pas lieu – ne trouve pas de slogan utile pour mobiliser la rue, à part le retour au thème du contrôle ou de l’entrave par le Hezbollah à la construction de l’État.

Ensuite, il a une autre arme dont il a besoin dans la rue chrétienne, en disant que Joseph Aoun suit les traces de l’ex-président de la république Michel Aoun et ne veut affronter ni le Hezbollah ni les autres. Mais Geagea, qui n’a pas caché sa position sur la guerre israélienne contre le Liban même avant son expansion, récidive maintenant et se charge de la mission de menacer que nous nous dirigeons cette fois vers une guerre décisive. Ce que dit Geagea est une répétition de ce que tous les alliés de l’Amérique ont dit au cours des huit derniers mois : Israël n’aurait pas dû arrêter la guerre en novembre dernier, elle aurait dû continuer la pression, et si elle l’avait fait, l’arme du Hezbollah serait en vente maintenant !

Sahnaoui : revenir au Liban depuis Haïfa

Mais Geagea a des alliés même s’ils ne sont pas assis à la même table que lui. À Washington, Antoine Sahnaoui est assis avec ses collaborateurs. Il planifie comment renforcer la pression sur le pouvoir au Liban pour faire tout ce qui mène à l’éclatement du Hezbollah. Le banquier, qui se bat pour relancer le secteur bancaire tel qu’il était avant la crise, met aujourd’hui tous ses œufs dans le panier d’Israël. Lui aussi, répète l’expérience de son père il y a 43 ans, lorsqu’il accueillait les forces ennemies arrivées à Beyrouth et leur donnait leur premier bureau de représentation à Dbayé.

Mais Antoine dit aujourd’hui qu’il ne peut pas retourner au Liban de peur que le Hezbollah ne le tue, mais il promet à ses partisans, à ses amis et aux invités lorsqu’ils visitent Washington, qu’il reviendra certainement au Liban, mais qu’il entrera au Liban par sa frontière sud, et conduira sa voiture de Haïfa vers Beyrouth.

Mais Antoine, comme Geagea, ne se soucie pas seulement de l’aspect militaire, les deux hommes sont de la même étoffe, et ils fonctionnent selon un programme dont le principe est que la tâche du désarmement est la prérogative des Etats-Unis et d’Israël uniquement, et que l’armée libanaise ne sera capable que de nettoyer la scène après l’arrêt de la guerre.

Stupéfaits de voir le Hezbollah se relever

L’intérêt de Geagea et Sahnaoui se concentre sur les moyens d’affronter le corps politique et civil du Hezbollah. Ils ont été stupéfaits de voir comment le Hezbollah s’est relevé après la guerre difficile. Et comment sa base le lui a permis à nouveau, annonçant son engagement en faveur choix de la Résistance. Puis le plus grand choc a été de voir le parti réorganiser ses affaires civiles. Ses institutions éducatives, sanitaires et de services fonctionnent sans interruption. Les salaires mensuels sont versés aux membres et aux employés des institutions.

D’autant qu’il dispose d’une unité spéciale qui a géré des dépenses de plus d’un milliard de dollars en moins d’un an pour environ un demi-million de victimes de la guerre israélienne.

De plus, le Hezbollah insiste pour organiser des célébrations massives, n’étant pas affecté par la découverte d’un réseau d’agents qui prévoyaient de faire exploser la célébration du premier anniversaire du martyre de Sayed Hassan Nasrallah, puis insiste plus tard pour rassembler environ cent mille personnes qui ont organisé et participé à une célébration scoute dans la Cité sportive. Entre les deux, il a relevé un défi face au gouvernement à travers la célébration de la grotte aux Pigeons (Rawché).

La mission des USA et d’Israël

Pour Geagea et Sahnaoui, ainsi qu’une foule de dirigeants et de forces libanaises, la priorité particulière du désarmement exige en parallèle que les USA et Israël travaillent également sur le dossier civil. Sahnaoui exerce tous les jeux sales via son réseau à la Banque du Liban et ses hommes dans les médias et la politique. Pendant ce temps, Geagea le rejoint à mi-chemin en soulevant le slogan de la neutralisation du Liban.

À ce stade, tout le monde revient une fois de plus au titre du message américain ouvert : Est-il temps pour vous d’entamer des négociations directes avec Israël ?

Un des grands visiteurs de Beyrouth a déclaré que l’approche américaine repose sur de nombreux éléments, le plus important étant que le « programme de paix » mené par le Président Trump inclut le Liban. Mais le Liban doit savoir que la première étape consiste à faire un pas, non pas pour reconnaître Israël contrairement à ses lois. C’est un fait réel et existant. Mais d’entamer des négociations afin de parvenir à une solution temporaire, dont le titre est l’élimination des causes des tensions à la frontière.

Mettre fin à l’état d’hostilité … et des promesses

Dans son explication, le visiteur n’a pas besoin de beaucoup de mots, et il est rapporté qu’il a dit : « Pour les Américains, l’expérience de la Syrie a d’autres calculs. Au Liban, Israël ne veut accorder aucun privilège spécial à aucune faction libanaise. Il a appris de ses expériences précédentes. Mais il veut que le gouvernement libanais approuve le principe de la négociation politique directe, puis accepte de signer un accord sécuritaire-politique-militaire, qui repose d’abord sur la déclaration par le Liban de la fin de l’état d’hostilité avec Israël. Ensuite, les choses seront plus faciles à mettre en œuvre.

L’idée, selon d’autres délibérations, semble correspondre à ce que propose Tom Barrack. Son expérience à Damas dit que les nouveaux dirigeants syriens ne sont plus en état de guerre avec Israël. Et que la question n’est pas d’arrêter les hostilités ou les actes d’agression, mais de mettre fin à l’état d’hostilité.

Dans le cas du Liban, les Américains comprennent que la réalisation de cet objectif signifie que toutes les pouvoirs au Liban, législatifs, exécutifs, politiques, ou même sociaux, ou militaires et sécuritaires, passeront de l’étape de la guerre à l’étape de la coexistence avec Israël. Et cela signifie qu’il n’y aura aucune justification, politique, légale ou même sécuritaire, à l’existence de quelque chose appelé Résistance.

Bien sûr, les Américains prodiguent des promesses avec ce récit, à travers ce que répète Tom Barrack, à savoir qu’une fois l’état d’hostilité terminé, Israël accepterait un accord de sécurité imposant l’arrêt de ses attaques et le retrait des points qu’il occupe. De plus, les garants de cet accord se chargeraient de renforcer la force de l’armée libanaise, en tant que seule force militaire responsable des frontières et de la sécurité du Liban. Et si elle s’engage à mettre en œuvre les obligations de l’accord de sécurité, dans un calendrier acceptable pour éliminer la branche militaire du Hezbollah, il sera facile pour les États-Unis de convaincre les « riches de la région » de financer la reconstruction et de lancer le cycle de l’économie libanaise.

Sur quoi parie le Hezbollah

Barrack, ainsi que les autres envoyés américains, ne se soucient pas si certains leur disent que ce qu’ils demandent s’appelle une « capitulation » face à l’arrogance israélienne. Et s’il est difficile pour les médiateurs américains de comprendre que la Résistance n’a pas l’intention de capituler, il sera difficile de s’attendre à un déblocage à l’horizon. C’est ce qui ramène Israël à son jeu préféré, basé sur l’utilisation de la force même contre des objectifs peu clairs. Mais l’important pour elle est qu’elle se voit en position de supériorité politique, militaire, sécuritaire et psychologique !

Et ici aussi, un retour à la question-énigme : sur quoi parie le Hezbollah ?

Ibrahim al-Amine: Rédacteur en chef du journal libanais al-Akhbar

Source: Média