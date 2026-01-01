Le Pentagone a admis un grave manquement de suivi sur l’aide militaire à l’entité sioniste génocidaire. Un rapport de l’Inspecteur général du département de la Défense (DoD OIG), publié en décembre 2025, révèle la réalité. Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, les États-Unis ont fourni 13,4 milliards de dollars d’armes et de munitions.

Les autorités ont correctement tracé seulement 44% de ces livraisons. Avant le conflit, ce taux atteignait 69%. Cela signifie qu’environ 7,5 milliards de dollars d’équipements, dont plus de 4 millions de munitions dans 42 envois, échappent à tout contrôle rigoureux. Les enquêteurs pointent des risques majeurs. Des armes sensibles pourraient tomber entre de mauvaises mains : marchés noirs, livraisons en Afrique pour déstabiliser des États, colons extrémistes ou acteurs hostiles… Le rapport blâme les conditions de guerre et le manque de personnel, la bonne affaire.

Pourtant, le Pentagone a accéléré les livraisons en urgence. Les inspections physiques ou virtuelles n’ont pas suivi le rythme. L’Inspecteur général recommande une vérification renforcée en 2026, que le CENTCOM accepte ; ce qui ne se fera jamais.

Ce scandale relance le débat sur la transparence des aides américaines. Les contribuables financent des milliards sans garantie d’utilisation conforme avec le risque de se retrouver complice de crimes de guerre et de génocide.

Source : Le Libre Penseur